老市場飄糕餅香！ 台南萬香餅舖甜鹹轉型圈粉年輕世代

為帶領民眾品味台南府城糕餅甜點文化，台南市觀旅局今年推出「鹹甜引路臺南味」系列報導，走訪在地糕餅與甜點職人，頗受民眾喜愛，近期探訪東市場內的「萬香餅舖」，見證老店從祭祀供品到常日點心的用心。

觀旅局表示，「萬香餅舖」位在日治時期興建的東市場內，該市場除是台南知名老市場外，過去更是餅舖林立，也是府城糕餅產業發展重地；萬香餅舖約1958年創立，創辦人張復輝早年在多家知名餅舖習藝出師後，自東菜市場頂下店面創業，從漢餅起家，並因應市場與宮廟需求，拓展紅龜粿、炊粿及各式祭祀糕點，逐步站穩腳步。

第二代由張瑞峰接手，進行店面整修並添購設備，穩定市場與宮廟客群，打響店內口碑，如今則由第三代共同投入經營，持續在傳統與創新間尋找平衡，並拓展數位行銷與外縣市訂單，讓老味道走出市場。

現任經營者陳慧珍表示，東市場客群多元，為符合消費需求，近年持續調整產品，例如將敬神必備「十二菜碗」中的麻米粩、雞只餅、鳳片糕等降低甜度、優化口感，使祭祀供品也能轉化為日常零嘴，成功吸引年輕族群。

另外，在麵粉酥與三牲造型點心中加入白芝麻提升香氣，並推出圓形麵粉酥，讓傳統糕點更貼近日常生活；紅龜粿與壽桃長年深受顧客與宮廟喜愛，其中紅龜粿內餡混合多種豆類，口感滑順；壽桃則以老麵發酵製作，內餡搭配瘦肉、香菇與蛋黃，風味紮實不膩。

陳慧珍也說，過去僅在節慶製作的壽桃，後來改良為肉包形式推出，意外掀起預購熱潮，至今仍供不應求。

觀旅局提到，東市場為台南現存歷史最悠久市場之一，因不殺價的信任美學，更被在地人暱稱為「好野人菜市場」，周邊匯集多家老字號美食，包含春捲、古早味蛋糕、滷味與魚丸等，與台南信仰中心廟宇相鄰，形成獨特人文與飲食風景線，值得旅客深入探訪。