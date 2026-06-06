中華郵政職階人員甄試報名至6月10日 雲林郵局進大學攬才

全台缺工嚴峻，中華郵政職階人員甄試報名到6月10日止，雲林郵局為搶人才，前進虎尾科技大學向學生傳授理財、防詐及保險觀念，也同步宣傳115年郵政職階人員甄試，希望吸引更多青年學子投入郵政事業。

雲林郵局局長翁曉慧表示，面對數位金融快速發展及人才培育需求，郵局近年積極走入校園，透過講座與學生面對面交流，讓年輕世代更了解郵政業務發展及職涯機會。

尤其近年詐騙案件層出不窮，且受害族群逐漸年輕化，雲林郵局特別針對大學生常見的求職詐騙、網路購物詐騙及假投資陷阱進行說明，提醒學生提高警覺，避免落入詐騙圈套。同時也分享保險規畫及理財技巧，協助學生在進入職場前建立健全財務觀念。

翁曉慧表示，郵政體系擁有完善的教育訓練制度及福利措施，提供穩定且多元的職涯發展空間，期待更多優秀人才加入郵政團隊，期盼青年學子把握機會，於6月10日前報考115年郵政職階人員甄試。