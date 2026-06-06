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梅雨下對地方嘉義久旱逢甘霖 仁義潭蓄水率重返2成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。記者魯永明／攝影
梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。記者魯永明／攝影

梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，為水情吃緊的嘉義帶來及時雨。嘉義氣象站指出，這波梅雨鋒面前天起影響台灣，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。水利署最新監測資料，仁義潭水庫蓄水率回升至21.22%，蘭潭水庫17.30%，2座水庫合計蓄水量約680萬噸，讓水情獲得喘息空間。

嘉義氣象站指出，這波梅雨鋒面前天起影響台灣，中南部山區出現明顯降雨，其中仁義潭集水區所在番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米。降雨落在水庫上游集水區，雖平地民眾未感受大雨來襲，但對水庫蓄水卻有實質助益。氣象署預報，下周梅雨及西南風影響持續，山區仍有降雨機會。

在本波降雨來臨前，仁義潭與蘭潭水庫蓄水量持續探底，蓄水率雙雙跌破2成，水情令人憂心。如今在梅雨挹注下，八掌溪水上漲，仁義潭蓄水率回升至2成。元月至今，供應嘉縣市民生及工業用水的仁義潭與蘭潭水庫，蓄水量下降，水情燈號維持正常，水利署透過曾文、烏山頭水庫及湖山水庫聯合調度支援，每日將嘉義供水量控制9萬噸以下，延長水庫供水。

水利署南區分署密切監控降雨與集水區進流量變化。外界關心是否進行人工增雨作業，分署指出，人工增雨須符合雲層條件、水氣含量及下游安全等多項因素，目前未實施人工增雨。水利署統計，從4日上午7時至5日下午3時，這波降雨為全台水庫帶來約400萬噸進帳。南部主要水庫蓄水量都增加，曾文烏山頭水庫合計增加約100萬噸，南化水庫增加60萬噸，整體南部水情明顯改善。

梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。記者魯永明／攝影
梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。記者魯永明／攝影

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梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。記者魯永明／攝影
梅雨鋒面報到，嘉義縣市平地沿海地區民眾對降雨感受不明顯，但雨勢集中山區水庫集水區，仁義潭集水區番路鄉山區雨勢最顯著，逾24小時累積雨量突破200毫米，降雨落在水庫集水區，對水庫蓄水有實質助益。記者魯永明／攝影

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