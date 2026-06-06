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AI也來挑土豆嘉義六腳花生契作翻倍 冷凍蒸氣花生打造鮮甜防護牆

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣六腳鄉雜糧產銷班第5班班員、農二代侯嘉展（中）退伍返鄉接棒栽種花生，從田間採收、分選到加工流程一路投入，以創新思維結合科技技術，成功帶動地方花生產業升級，讓嘉義花生成為市場上備受矚目的優質品牌。圖／農糧署南區分署提供
嘉義縣六腳鄉雜糧產銷班第5班班員、農二代侯嘉展（中）退伍返鄉接棒栽種花生，從田間採收、分選到加工流程一路投入，以創新思維結合科技技術，成功帶動地方花生產業升級，讓嘉義花生成為市場上備受矚目的優質品牌。圖／農糧署南區分署提供

6月迎來花生豐收季節，對嘉義縣六腳鄉雜糧產銷班第5班班員、農二代侯嘉展，這不僅是收穫時刻，更是延續家族農業使命重要里程碑。退伍後返鄉接棒的他，從田間採收、分選到加工流程一路投入，以創新思維結合科技技術，成功帶動地方花生產業升級，讓嘉義花生成為市場上備受矚目的優質品牌，侯嘉展笑說，「現在真的是AI也會選土豆！」科技導入，不僅提升加工效率，也讓每顆送到消費者手中的花生都經過嚴格把關。

近期美國花生零關稅議題引發關注，侯嘉展認為，台灣花生擁有難以取代競爭優勢。產銷班主力產品「冷凍蒸氣花生」堅持現採、鮮蒸、急速冷凍的製程，僅利用蒸氣加熱，完整保留花生天然風味與營養價值，與進口乾花生再加工產品有本質上差異。

農糧署南區分署表示，六腳鄉農會輔導產銷班推動契作制度，契作由80公頃擴增到150公頃，有效分散產期，降低市場價格波動風險，穩定農民收益。面對農村人口老化缺工，農糧署推動「大糧倉計畫」，朝機械化生產發展。最受矚目亮點，導入AI智慧分選技術，透過影像辨識花生外觀、色澤及瑕疵狀況，大幅提升原料品質與潔淨度。

侯嘉展指出，蒸氣花生最大特色在「新鮮現採的鮮甜口感」，這是進口原料無法複製價值，也是國產花生建立市場區隔的重要關鍵。透過高品質與在地特色，不僅提高產業門檻，也成為面對國際競爭的重要優勢。農糧署南區分署表示，因應氣候變遷帶來食安挑戰，積極推動花生濕莢交易制度，建置自動化乾燥中心，由營運主體以集團栽培模式整合採收、乾燥與冷鏈物流，提供一條龍服務。

侯嘉展表示，相關措施獲得產銷班及農民高度認同，不僅大幅減輕人力負擔，也能從源頭有效降低黃麴毒素風險，提升產品安全與品質。展望未來，他對科技農業與產業永續發展深具信心，期待透過政策支持與智慧農業技術，持續擦亮嘉義花生品牌，讓強調「新鮮、安全、現採」的國產蒸氣花生，展現台灣農業最具韌性的在地價值。

農糧署南區分署表示，消費者如有訂購需求，可洽侯嘉展，訂購專線（05）3805511。

嘉義縣六腳鄉雜糧產銷班第5班班員、農二代侯嘉展（中）退伍返鄉接棒栽種花生，從田間採收、分選到加工流程一路投入，以創新思維結合科技技術，成功帶動地方花生產業升級，讓嘉義花生成為市場上備受矚目的優質品牌。圖／農糧署南區分署提供
嘉義縣六腳鄉雜糧產銷班第5班班員、農二代侯嘉展（中）退伍返鄉接棒栽種花生，從田間採收、分選到加工流程一路投入，以創新思維結合科技技術，成功帶動地方花生產業升級，讓嘉義花生成為市場上備受矚目的優質品牌。圖／農糧署南區分署提供

美國 嘉義 農糧署 花生 AI 關稅

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