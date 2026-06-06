金線連變身涼糖上市蔡易餘試吃大讚 草山社區林下經濟開創山村商機

林保育署嘉義分署輔導、嘉縣番路鄉草山社區合作社與大人物農產運銷合作社，共同開發的「林下良品－台灣金線蓮草本涼糖」日前上市，立委蔡易餘試吃後大讚分享，涼糖入口帶有清涼感，讓喉嚨感覺舒適不少，推薦來自嘉義山林的特色產品。

林保署嘉義分署指出，金線連草本涼糖是林下經濟產業鏈重要成果，從森林栽培、生產加工到品牌行銷，展現林下經濟多元發展潛力。草山社區近年建立金線連栽培與管理技術，透過合作生產模式穩定供應原料，再將栽植超過10個月金線連乾燥、研磨與加工，開發成方便攜帶的草本涼糖。產品以無糖、低度調味方式設計，保留金線連草本特色與清涼口感，讓消費者能接觸林下經濟產品，認識森林保育與永續利用價值。

嘉義分署透過自有品牌「林下良品」行銷，藉統一品牌形象包裝設計，提高產品辨識度與附加價值。金線連草本涼糖目前在林保署嘉義分署林下良品展間，鹿麻產車站小鹿尋物，番路鄉農會 飲冰柿茶集展售，弘安藥局各門市預計6月底前完成上架，未來持續拓展藥局、農會、伴手禮及觀光通路，希望透過品牌化經營，增加林農收益與地方就業機會。

嘉義分署長李定忠 表示，金線蓮草本涼糖上市，不僅是林下經濟產品創新開發的重要里程碑，更展現森林保育、生態維護與地方產業發展可以同步推進。未來將持續輔導社區及林農投入林下經濟經營，開發更多具市場潛力的特色產品，打造人與森林共榮的永續循環。

蔡易餘說，台灣金線蓮草本涼糖，是將林下栽培的金線蓮加工開發成更貼近日常生活的產品。金線蓮素有「藥王」之稱，產品結合其草本健康概念，以無糖、低度調味方式設計，入口帶有潤沁清涼感與淡淡森林氣息，不僅方便攜帶，也讓更多人有機會認識並品嘗來自嘉義山林特色作物。

林保育署嘉義分署輔導、嘉縣番路鄉草山社區合作社與大人物農產運銷合作社，共同開發的「林下良品－台灣金線連草本涼糖」日前上市。圖／林保育署嘉義分署提供

金線連素有「藥王」之稱，草山社區位於國有林地周邊，近年在林保署推動林下經濟政策輔導下，利用森林環境栽培台灣原生金線連，不施用農藥及化學肥料，也不破壞森林生態，成功打造兼顧保育與產業發展的新模式。圖／林保育署嘉義分署提供