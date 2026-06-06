活化溪北 新營糖廠成機器人前哨站

台南市長黃偉哲昨宣布推動「智慧機器人加值台南—新營糖廠轉型文化科技場域計畫」，將新營糖廠打造為智慧機器人展示、實證、教育及招商服務基地，納入智慧機器人產業發展布局，帶動溪北區發展。

黃偉哲表示，台南以沙崙、六甲及柳營為核心發展智慧機器人產業聚落，沙崙聚焦研發、六甲著重應用開發，柳營科技工業區第三期規畫機器人製造基地，因柳科三期仍在環評，市府決定先利用既有場域推動，新營糖廠地處溪北核心區、交通便利生活機能完善，最佳選擇。

新營糖廠轉作智慧機器人展示與技術實證場域，將進行人才培育、企業產品展示及招商，成機器人產業鏈重要窗口，吸引人才、產業進駐溪北，強化大南方新矽谷Ｓ廊帶發展能量。市府另將兼顧文化保存，將新營糖廠糖業文化資產及歷史建築，活化再利用，朝文化、科技與休閒共榮發展。

經發局表示，新營糖廠已完成都市計畫變更，規畫產業文化專用區、糖業文化專用區及保存區，未來爭取中央預算推動活化。中、長期則設示範館與實證場域，打造常設展及招商服務平台，成為全台領先實體ＡＩ展示與驗證基地。

不過國民黨議員蔡育輝質疑計畫可行性，批評市府「又在畫大餅」，指類似願景早在賴清德擔任市長就曾提出，歷經十餘年未見具體成果。他指出，新營人口持續流失、地方重大建設不足，呼籲市府拿具體成績。