鄉親鄉情／百年世家第6代 吳泓朋傳承麻油芳香

屏東崁頂不生產芝麻，但「麻油」特別有名，鄉內三家「義」字輩的麻油廠，都是系出同門的吳氏家族所有，清朝光緒年間至今傳承到第六代，一百五十年來濃郁麻油香歷久不衰。

崁頂吳家三家麻油廠分別為義興、義豐、義香，其中義豐麻油廠「六代目」吳泓朋年僅廿五歲。他說，家族起初並未開設麻油廠而僅代工，那時一般人家若有產婦坐月子需要麻油，就會種點胡麻送加工碾壓成麻油。吳家碾壓技術好，漸打出口碑，周邊鄉鎮只要需要麻油，就會想到來崁頂。

吳家第一代到第三代男丁都是單傳，到第四代才有四個男丁，分家後四兄弟並未散夥，老大、老二、老四成立三間麻油廠創立自有品牌，老三專門製作麻油供其他兄弟販售，既合作又競爭，後續更各自開發麻醬、香油、芝麻醬、芝麻糖等產品。

吳泓朋從小在自家麻油工廠耳濡目染，長大後逐漸了解到家族事業傳承的意義。目前他和父親分工，他負責規畫、管理、出貨，父親負責業務開發。不同於一些大廠自動化生產，他們生產的麻油是半手工製作，對於各種原料及製程「眉角」的拿捏，須不斷累積經驗以產出最棒的產品。

某家知名麻辣火鍋店曾為了尋找最佳麻醬跑遍全台，最終找到他父親調配的一款能讓麻辣變溫順卻又不失風味的麻醬，對方一嘗直呼「就是要這個味道」。

「國產芝麻雖然價格高，品質卻是進口貨比不上」，已逐漸接班的吳泓朋他希望家族這份傳承一百五十年的芝麻香在能在手上發揚光大，再創另一個百年芳香。