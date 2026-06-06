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南市研擬營養早餐 教產工會：需通盤考量

聯合報／ 記者萬于甄郭韋綺／連線報導

台南市議員郭鴻儀倡議推動公辦營養早餐計畫，有家長表示，雙薪家庭的早晨時間緊湊，學校若能提供均衡早餐，不僅可減輕家庭負擔，也能確保孩子吃得健康，樂見其成。不過也有家長擔心孩子飲食習慣不同，統一供餐未必能符合需求。

早餐是一天活力來源，台南市衛生局去年曾舉辦「健康早餐ＧＯ—校園健康飲食獎勵活動」，邀營養師設計多元早餐食譜，未來則會持續推動「我的健康餐盤」概念，希望家長有正確觀念，為學童打造更符合營養需求的早餐習慣。

不過議員郭鴻儀昨天質詢主張推動公辦營養早餐，台南市教育產業工會則認為，應由市府先廣徵家長團體、教師組織、校長團體等意見，全盤考量現有弱勢兒童、偏鄉學校的補助是否到位或不足，才能精準的照顧學童，讓有限的市政經費妥善運用。

台南教育產業工會表示理解議員的用心，然而辦理「營養早餐」茲事體大，需通盤考量經費、人力、學校作息及教師工作負擔，重要的是早餐是家庭教育重要的一環，學校不應代替家庭教育功能。

高雄市一名黃姓家長說，雙薪家庭很難顧及早餐，直接把孩子送到學校吃早餐，真的省事許多；另名身兼教職的家長則認為，公辦早餐最大難度是學生是否能在用餐時間內到校，團膳業者是否可能一大早就到校準備早餐，此外也恐增加導師、營養師責任與工作負擔，倘若以照顧弱勢學生為出發點，可考慮發放愛心代餐券。

台南 早餐

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