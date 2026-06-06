創造多贏 助學童減重 台南擬辦營養早餐

台南市有議員指部分家長忙於工作忽略早餐品質，學童肥胖率約三成，倡議推動公辦營業早餐，由學校營養師規畫均衡菜單，結合在地農業與食農教育，改善學童健康，市長黃偉哲允諾八月前完成意願調查評估可行性。

黃偉哲認同早餐對孩子成長重要性，指市府將就財政負擔與實際執行層面進行可行性評估，不排除先由特定地區先行試辦。

議員郭鴻儀昨在質詢指出，許多家長忙於工作，忽略孩子早餐的品質，導致學童出現注意力不集中、生長遲緩或過胖等健康風險，台灣有超過一成學童每周吃早餐天數不到二天，近二成孩童長期攝取高熱量、低營養加工食品，導致台灣學生肥胖率已達三成，高於全球平均。

他說，先前曾建議市府推動「晨光營養早餐計畫」，善用學校營養師的專業，調配均衡營養早餐菜單，這並非要增加老師負擔，而是透過制度化管理確保食品安全與營養，計畫初期可優先從偏鄉與弱勢家庭試辦，初估每份早餐約卅五元，台南市約一萬三千名弱勢學童，弱勢學童每年經費約七千元，預算應在市府財政可負擔範圍。

教育局長鄭新輝回應，目前學校已針對家庭突遭變故或弱勢學生提供早餐補助，確保學生獲得必要的餐食照顧，至於全面推動「公辦早餐」，需考量到學校作息時間、家長意願、學校人力與場地配套等多項面向。

針對公辦營養早餐一事，高雄市教育局不諱言，早餐是學童一天活力與學習的重要基礎，市府向來也重視學生營養健康與照顧需求，目前高雄已針對部分因家庭照顧、經濟因素或其他特殊情況而未能正常用餐的學生，透過導師關懷、輔導機制及社會資源連結等方式提供必要的協助與支持，至於未來是否推動營養早餐，確實需蒐集各界意見，綜合考量學生需求、政策效益及整體財政資源配置，評估可行性。