黃偉哲今宣布打造新營糖廠成為智慧機器人前哨站 帶動溪北發展

台南市政府今天在永華市政中心舉辦記者會，市長黃偉哲宣布將推動「智慧機器人加值台南—新營糖廠轉型文化科技場域計畫」，要把新營糖廠打造為智慧機器人展示、實證、教育及招商服務重要前哨站，納入台南智慧機器人產業發展布局，成為串聯研發、製造與應用重要節點，活化新營糖廠並帶動溪北發展。

黃偉哲表示，台南正積極打造以沙崙、六甲及柳營為核心的智慧機器人產業發展聚落，其中沙崙聚焦研發、六甲著重應用開發、柳科三期未來將朝機器人製造基地發展。

不過柳科三期目前仍在中央環評等程序階段，產業發展刻不容緩，因此市府思考在既有場域尋找可立即啟動基地，而位於新營市中心、面積約29公頃的新營糖廠，正具備發展智慧機器人展示與應用場域的優勢條件。

黃偉哲指出，新營糖廠位處溪北核心地區，交通便利，周邊教育、醫療及生活機能完善，不僅適合作為智慧機器人展示、人才教育、實證場域、企業Demo與招商服務據點，也能成為機器人產業鏈對外展示的重要窗口，吸引人才回流溪北，進一步厚實大南方新矽谷S廊帶科技量能。

黃偉哲強調，市府推動產業發展同時重視環境永續與生活品質，必須符合「發展不要污染、不要缺電、不要缺水」的原則。智慧機器人及無人機產業具備低污染、高附加價值特性，符合未來產業發展趨勢，也有助於回應地方對產業升級的期待。

針對文化資產保存議題，黃偉哲表示，新營糖廠有豐富糖業文化資產及歷史建築，未來將透過妥善保存與活化再利用，讓文化與科技相互融合、相輔相成。他指出，台南向來具備文化古都與科技新城並存的發展特色，新營糖廠未來也將朝文化資產、親子休閒與智慧科技共榮發展，創造多元場域價值。

黃偉哲也以南科發展歷程為例，未來也期待透過新營糖廠轉型，讓糖業文化資產結合高科技創新應用，在歷史場域孕育新世代產業發展契機，為台南及溪北地區開創嶄新未來。

經發局表示，新營糖廠已透過都市計畫變更，規畫產業文化專用區、糖業文化專用區及保存區，未來市府將積極爭取中央預算支持，並與台糖攜手推動公私協力活化。短期將辦理先期規劃，中期設置示範館並啟動實證計畫，長期則朝常設展示場域及招商服務平台發展，打造全台領先的「實體AI」展示與實證基地，補足智慧機器人產業從研發、製造到應用落地的最後一哩路。

不過，新營在地國民黨議員蔡育輝則怒斥「又在畫唬爛了」。他說，從賴清德總統擔任台南市長就開始「畫山畫海」，結果是「滿天全金條、要抓沒半條」。今天市府記者會裡面的很多說法，早在賴市長任內都有類似承諾，拖到現在10幾年什麼都沒看到。新營鄉親百姓只看到「議員席次少一個、人口少2萬多，沒有任何重大建設」。

市長黃偉哲宣布將規畫新營糖廠「轉型智慧機器人前哨站、打造文化科技共融新地標，活化新營糖廠並帶動溪北發展」。圖／台南市政府提供