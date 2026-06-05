新營糖廠變身文化科技場域 展示智慧機器人前哨站

台南市長黃偉哲今天宣布推動「智慧機器人加值台南－新營糖廠轉型文化科技場域」計畫，將新營糖廠打造為智慧機器人展示、實證、教育及招商服務重要前哨站。

黃偉哲今天召開記者會指出，台南積極打造以沙崙、六甲及柳營為核心的智慧機器人產業發展聚落，沙崙聚焦研發，六甲著重應用開發，柳科三期將朝機器人製造基地發展，目前柳科三期仍在中央環評等程序階段。

黃偉哲表示，產業發展刻不容緩，市府思考在既有場域中尋找可立即啟動基地，位於新營市中心、面積約29公頃的新營糖廠，具備發展智慧機器人展示與應用場域的優勢條件。

黃偉哲說，新營糖廠位處溪北核心地區，交通便利，周邊教育、醫療及生活機能完善，適合作為智慧機器人展示、人才教育、實證場域、企業Demo與招商服務據點，也可成為機器人產業鏈對外展示重要窗口，吸引人才回流，厚實大南方新矽谷S廊帶科技量能。

黃偉哲強調，市府推動產業發展，重視環境永續與生活品質，必須符合「發展不要污染、不要缺電、不要缺水」原則。智慧機器人及無人機產業具備低污染、高附加價值特性，符合未來產業發展趨勢，也回應地方對產業升級的期待。

在文化資產保存上，黃偉哲表示，新營糖廠擁豐富糖業文化資產及歷史建築，未來將透過妥善保存與活化再利用，讓文化與科技相互融合，朝向文化資產、親子休閒與智慧科技共榮發展，創造多元場域價值。

黃偉哲同時期待透過新營糖廠活化轉型，讓糖業文化資產結合高科技創新應用，在歷史場域中孕育新世代產業發展契機，並納入台南智慧機器人產業發展布局，成為串聯研發、製造與應用的重要節點。

市府說明，新營糖廠已透過都市計畫變更規劃為產業文化專用區、糖業文化專用區及保存區，未來將爭取中央預算支持，並與台糖攜手推動公私協力活化；短期辦理先期規劃，中期設置示範館並啟動實證計畫，長期朝常設展示場域及招商服務平台發展。