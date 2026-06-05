快訊

揮別傳產迎戰AI！0050成分股調整 刪除中鋼、台塑等四將

一堆人痛過！塗日本超夯「液體OK蹦」宛如酷刑 正確用法曝光：台灣人太勇猛

礁溪電動代步車老婦被撞飛慘死 25歲女駕駛慌抱幼兒下車畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

書法家張尚為捐五幅名畫給雲科大 陳澄波「戰前」作品最吸睛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
書法家張尚為（左二）捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏。記者蔡維斌／攝影
書法家張尚為（左二）捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏。記者蔡維斌／攝影

國內知名書法家張尚為今天將自己典藏的5幅珍貴台灣名家畫作，捐給國立雲林科技大學藝術中心，其中一幅是已故藝術家陳澄波的作品，成為該校收藏陳澄波的首幅畫作。張尚志希望能將個人珍藏提升為「公共文化資產」，未來還將會持續捐贈，為台灣藝術文化保存傳承盡些心力。

張尚為多年來致力於藝術創作與收藏，自己典藏的珍貴藝術作品就多達上百件，今天他在藝術學家程英斌見證下，將陳澄波、劉新祿、廖繼春、張義雄等國內具代表性知名藝術家的5幅作品，捐給雲科大藝術中心收藏，由校長張傳育代表接受。

張尚為表示，AI時代來臨，許多年輕人對台灣近代藝術史的畫家，相對陌生，因此希望這次的捐贈可以擴大影響力，讓他個人珍貴的收藏作品，轉化為公共文化資產，與更多人分享。

張尚為指出，雲科大有文化資產維護系，將這5幅珍品贈與學校，深具意義，後續他預計將再捐贈逾20幅台灣近代藝術家畫作，包含楊三郎、林玉山、藍蔭鼎等珍貴畫作。

此次捐贈作品中，有一件重量級收藏品，作者是228事件罹難者陳澄波，陳澄波於1895年至1947年間有「戰後」系列作品，今天所捐贈這幅畫作雖未命名，但從圖畫結構，推測這幅可能為「淞滬會戰」前所繪製的「戰前」街景作品，或許戰前陳澄波曾於街上寫生，見到「淞滬會戰」發生，戰事稍微停息，再重回街上，將戰爭所帶來的街景變化，以及戰爭的無情記錄下來。

張傳育表示，藝術中心目前有900多件館藏，此次捐贈後也會送至文化資產維護系交由尤西博助理教授團隊，僅針對畫作清潔後並收藏，預計年底也會舉辦校園館藏展，讓學生也看見學校的藝術典藏量能。

書法家張尚為捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏。記者蔡維斌／攝影
書法家張尚為捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏。記者蔡維斌／攝影

書法家張尚為捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏，吸引來賓拍照留念。記者蔡維斌／翻攝
書法家張尚為捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏，吸引來賓拍照留念。記者蔡維斌／翻攝

雲科大 陳澄波

延伸閱讀

陳水扁抽中Q版可愛佛版畫 藝術家吳品諭親送...他再捐出善循環

美國遊戲設計師用人工智慧作畫奪冠 法國知名藝術家批：繪畫已死！

2026台中藝博會震撼升級 李真、塩田千春等五大展區不可錯過

高虹安市長親臨勉勵 產官學攜手共推品格教育

相關新聞

從麻荖到牛奶花生都入菜 民雄風味探索打造旅遊新亮點

嘉義縣民雄商圈發展協會行銷在地特產，今年推出「巡田水」活動，結合民雄金桔、麻荖與麵茶等特色食材，攜手15家在地商店，推出期間限定美食，同時打造全新IP角色「打貓街長」，民雄鄉長林于玲今天參加啟動儀式，活動將持續至7月19日，邀大家認識民雄文化。

台南一夜大雨 全台首邑縣城隍廟70年老榕樹倒塌

台南昨一夜大雨，讓全台首邑縣城隍廟旁約70年大榕樹突然倒塌，適值城隍爺聖誕，也因廟體重修，遷至行館，行館空間有限，所以這段時間聖誕一切從簡，廟方指出，也因此在城隍爺的庇祐下，幸無人員受傷或毀損他人財物。

書法家張尚為捐五幅名畫給雲科大 陳澄波「戰前」作品最吸睛

國內知名書法家張尚為今天將自己典藏的5幅珍貴台灣名家畫作，捐給國立雲林科技大學藝術中心，其中一幅是已故藝術家陳澄波的作品，成為該校收藏陳澄波的首幅畫作。張尚志希望能將個人珍藏提升為「公共文化資產」，未來還將會持續捐贈，為台灣藝術文化保存傳承盡些心力。

鄒族部落開創醫療新模式 增設物理治療、遠距復健服務

嘉義縣鄒族部落開創醫療新模式，縣府衛生局攜手嘉義基督教醫院、奇美醫院及金屬工業研究發展中心，運用智慧醫療科技，增設遠距復健科門診。山美衛生室建置物理治療據點，6月1日起於雙周四上午提供遠距復健門診，每周二、四上午安排物理治療師駐點服務。

台南國際龍舟賽17日登場163隊競技 墨西哥、烏克蘭隊伍也參賽

端午佳節即將來臨，2026年台南市國際龍舟錦標賽17日至21日將在台南運河安億橋至承天橋登場，市府今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，逐一為龍舟點睛，祈求賽事順利、選手平安完賽，也向媽祖祈福活動圓滿成功。

清除孔廟泮池淤積與外來水族 嘉南藥理大學帶領跨校志工一起來

台南市政府環境保護局與孔廟文化基金會邀請嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿，今天上午帶校內「污染生物學實驗團隊」與台南跨校志工冒雨撈捕孔廟「泮池」水族並清淤。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。