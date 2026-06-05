書法家張尚為捐五幅名畫給雲科大 陳澄波「戰前」作品最吸睛

國內知名書法家張尚為今天將自己典藏的5幅珍貴台灣名家畫作，捐給國立雲林科技大學藝術中心，其中一幅是已故藝術家陳澄波的作品，成為該校收藏陳澄波的首幅畫作。張尚志希望能將個人珍藏提升為「公共文化資產」，未來還將會持續捐贈，為台灣藝術文化保存傳承盡些心力。

張尚為多年來致力於藝術創作與收藏，自己典藏的珍貴藝術作品就多達上百件，今天他在藝術學家程英斌見證下，將陳澄波、劉新祿、廖繼春、張義雄等國內具代表性知名藝術家的5幅作品，捐給雲科大藝術中心收藏，由校長張傳育代表接受。

張尚為表示，AI時代來臨，許多年輕人對台灣近代藝術史的畫家，相對陌生，因此希望這次的捐贈可以擴大影響力，讓他個人珍貴的收藏作品，轉化為公共文化資產，與更多人分享。

張尚為指出，雲科大有文化資產維護系，將這5幅珍品贈與學校，深具意義，後續他預計將再捐贈逾20幅台灣近代藝術家畫作，包含楊三郎、林玉山、藍蔭鼎等珍貴畫作。

此次捐贈作品中，有一件重量級收藏品，作者是228事件罹難者陳澄波，陳澄波於1895年至1947年間有「戰後」系列作品，今天所捐贈這幅畫作雖未命名，但從圖畫結構，推測這幅可能為「淞滬會戰」前所繪製的「戰前」街景作品，或許戰前陳澄波曾於街上寫生，見到「淞滬會戰」發生，戰事稍微停息，再重回街上，將戰爭所帶來的街景變化，以及戰爭的無情記錄下來。

張傳育表示，藝術中心目前有900多件館藏，此次捐贈後也會送至文化資產維護系交由尤西博助理教授團隊，僅針對畫作清潔後並收藏，預計年底也會舉辦校園館藏展，讓學生也看見學校的藝術典藏量能。

書法家張尚為捐贈台灣知名畫家陳澄波等5幅珍貴作品給雲科大藝術中心收藏。記者蔡維斌／攝影