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阮綜合醫院邁向淨零醫療 獲溫室氣體盤查驗證

中央社／ 高雄5日電

阮綜合醫院近日通過溫室氣體盤查驗證，院方表示，未來將持續深化碳管理與永續治理，兼顧醫療照護品質與環境責任，打造更友善的就醫環境。

阮綜合醫院昨天宣布通過「ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查驗證」，在授證儀式上指出，此成果是醫院推動環境永續與淨零轉型的重要里程碑。查證單位亞瑞仕國際驗證機構代表也到場見證。

阮綜合醫院表示，醫院創立於1946年，深耕高雄地區近80年，長期提供在地醫療服務。面對全球氣候變遷及淨零排放趨勢，醫療機構除肩負守護民眾健康責任，也須積極回應環境永續議題。

院方指出，醫療院所屬高耗能場域，主要碳排放來源包括空調系統、照明設備及醫療儀器用電，因此推動溫室氣體盤查猶如替醫院進行一次健康檢查，透過盤點能源使用與碳排放來源，作為後續減碳與永續治理的重要依據。

院方表示，此次通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查驗證，不僅代表醫院在環境管理及永續發展上的努力獲得國際標準肯定，為未來推動減碳策略與淨零轉型奠定基礎。今年7月將接續推動「ISO 14067碳足跡專案」，進一步盤點醫療服務生命週期中的碳排放資訊，深化碳管理能力。

院方指出，未來將持續朝向「健康照護與環境永續並重」目標前進，希望透過制度化碳管理與減碳策略，不僅提供民眾高品質醫療服務，也打造更環保、安全的就醫環境，並成為高雄地區推動醫療永續發展的重要示範。

高雄 淨零 永續

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