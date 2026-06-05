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鄒族部落開創醫療新模式 增設物理治療、遠距復健服務

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室增設物理治療點，獲衛福部補助61萬元購置全新復健器材。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室增設物理治療點，獲衛福部補助61萬元購置全新復健器材。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣鄒族部落開創醫療新模式，縣府衛生局攜手嘉義基督教醫院、奇美醫院及金屬工業研究發展中心，運用智慧醫療科技，增設遠距復健科門診。山美衛生室建置物理治療據點，6月1日起於雙周四上午提供遠距復健門診，每周二、四上午安排物理治療師駐點服務。

衛生局表示，阿里山鄉地處偏遠，居民長期面臨就醫交通不便問題，金屬工業研究發展中心今年協助偏鄉醫療，為達邦衛生室及山美衛生室建置遠距醫療平台，結合嘉義基督教醫院、奇美醫院提供遠距復健專科服務，讓專科醫師透過科技走進部落，提升醫療可近性。

衛生局長趙紋華說，為完善在地照護量能，也在今年落成的山美衛生室增設物理治療點，並獲衛生福利部補助61萬元，購置全新復健設備，讓阿里山醫療照護邁入全新里程碑，未來也會持續運用智慧科技提升遠距醫療品質，拓展更多專科服務與在地照護據點。

阿里山鄉衛生所主任張泰昇說，現在的衛生室不只是醫療據點，更像是大家互相關心的空間，長者相約復健，到衛生室聊天，找回生活動力與笑容。目前達邦衛生室每月第三個周三及雙周的周四下午開設遠距復健門診，每周二下午、周三全天及周四下午提供物理治療服務。

嘉義縣阿里山鄉達邦及山美衛生室每周開設遠距復健門診、物理治療服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉達邦及山美衛生室每周開設遠距復健門診、物理治療服務。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室增設物理治療點，獲衛福部補助61萬元購置全新復健器材。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美衛生室增設物理治療點，獲衛福部補助61萬元購置全新復健器材。圖／嘉義縣政府提供

鄒族 復健 遠距

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