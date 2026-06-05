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從麻荖到牛奶花生都入菜 民雄風味探索打造旅遊新亮點

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉餐飲店家將麵茶加入義大利麵料理，展現中西飲食文化融合。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉餐飲店家將麵茶加入義大利麵料理，展現中西飲食文化融合。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄商圈發展協會行銷在地特產，今年推出「巡田水」活動，結合民雄金桔、麻荖與麵茶等特色食材，攜手15家在地商店，推出期間限定美食，同時打造全新IP角色「打貓街長」，民雄鄉長林于玲今天參加啟動儀式，活動將持續至7月19日，邀大家認識民雄文化。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌說，今年整合民雄6項代表性風味，包括盛珍馨餅店的麻荖與麵茶、建昌蔘藥行的陳皮與乾薑等中藥材、金桔觀光工廠的金桔、黑龍醬油的醬油、愛之味的牛奶花生、阿美鳳梨的金鑽與牛奶鳳梨，這些味道都是民雄人的共同飲食記憶。

藍盤子早午餐民雄復興店長許喬媜說，麻荖是傳統米製點心，在廟會、年節及喜慶場合常見，但因為飲食習慣差異，現在年輕人很少吃，她嘗試將麻荖入菜，烘烤炙燒後加入早午餐拼盤，風味和諧且能提升口感，目前是期間限定料理，若反應熱烈，將爭取列入單店特色菜單。

民雄鄉長林于玲說，民雄鄉是農村鄉鎮，農特產豐饒，民雄鳳梨、金桔都相當聞名，民雄商圈攜手在地店家推廣農產，舉辦風味飲食探索邁入第3屆，今年主題「巡田水」呼應農村生活，就像農民巡視農田一樣，歡迎大家一起來民雄觀光巡禮，探索在地風味美食地圖。

民雄商圈指出，今年推出全新IP「打貓街長」，提供疊色印章明信片供遊客搜集，分別在一樂酒家、盛珍馨餅店、玖凉冰菓室、濟濟一堂設有4個不同顏色印章，觀看氣味故事就能集章；品嘗限定美食還能集點，3、5、8點分別可兌換打貓街長壓克力吊飾、環保袋及刺繡香火袋，更多店家資訊可參考民雄商圈臉書粉專。

嘉義縣民雄商圈發展協會推廣在地特產，攜手15組店家舉辦第三屆風味飲食探索活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄商圈發展協會推廣在地特產，攜手15組店家舉辦第三屆風味飲食探索活動。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄商圈發展協會推廣在地特產，攜手15組店家舉辦第三屆風味飲食探索活動。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄商圈發展協會推廣在地特產，攜手15組店家舉辦第三屆風味飲食探索活動。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄鄉早午餐店家將麻荖入菜，讓傳統米食點心與西式拼盤結合出新滋味。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉早午餐店家將麻荖入菜，讓傳統米食點心與西式拼盤結合出新滋味。記者黃于凡／攝影

嘉義縣民雄商圈發展協會今年推出全新IP「打貓街長」，提供免費明信片，讓遊客搜集4個顏色印章，完成彩色集章。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄商圈發展協會今年推出全新IP「打貓街長」，提供免費明信片，讓遊客搜集4個顏色印章，完成彩色集章。記者黃于凡／攝影

林于玲

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