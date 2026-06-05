台南國際龍舟賽17日登場163隊競技 墨西哥、烏克蘭隊伍也參賽

端午佳節即將來臨，2026年台南市國際龍舟錦標賽17日至21日將在台南運河安億橋至承天橋登場，市府今在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，逐一為龍舟點睛，祈求賽事順利、選手平安完賽，也向媽祖祈福活動圓滿成功。

黃偉哲表示，今年台南國際龍舟錦標賽共計163隊、4057位選手共襄盛舉，近期雖天氣不佳下雨，但南部久旱，龍舟點睛適逢即時雨，也象徵活動獲得祝福，且台南龍舟賽兼具傳統民俗、城市文化與觀光魅力，長年深受市民及遊客喜愛。

體育局表示，今年龍舟錦標賽吸引來自墨西哥、烏克蘭等國際隊伍參賽，除競技交流外，也展現台南與國際接軌的城市魅力；每年龍舟錦標賽辦理前，皆會先將龍舟停放在安平開台天后宮廟埕祈福淨身，龍舟經點睛後象徵神龍甦醒、賦予靈氣，期盼各隊選手平安完賽、爭取佳績。

體育局也說，今年適逢台南運河通航百年特別擴大辦理，除龍舟賽外，也規畫美食市集、農特產品、文創展售、藝文演出、親子互動及科技體適能體驗等活動，其中，17日開幕當天邀請「即將成真火舞團」帶來結合運河水域的大型火舞演出，明起各參賽隊伍將在安億橋至承天橋運河段進行練習，歡迎全國民眾端午期間來台南賞運河、看龍舟、品美食，感受節慶魅力。