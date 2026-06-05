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台南一夜大雨 全台首邑縣城隍廟70年老榕樹倒塌

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南昨一夜大雨，讓全台首邑縣城隍廟旁約70年大榕樹突然倒塌。圖／全台首邑縣城隍廟提供
台南昨一夜大雨，讓全台首邑縣城隍廟旁約70年大榕樹突然倒塌。圖／全台首邑縣城隍廟提供

台南昨一夜大雨，讓全台首邑縣城隍廟旁約70年大榕樹突然倒塌，適值城隍爺聖誕，也因廟體重修，遷至行館，行館空間有限，所以這段時間聖誕一切從簡，廟方指出，也因此在城隍爺的庇祐下，幸無人員受傷或毀損他人財物。

北華里里長王黃春子說，據廟方指出，這株榕樹約70年，惟體質不佳，根部已腐朽，再加上一夜大雨，清晨5時許突然倒塌。她說，今天是城隍爺聖誕，因行館空間有限，這段時間聖誕一切從簡，也沒請人客，未波及無辜。

北區區長潘寶淑等人一早據報後趕往現場了解狀況，並通知工務及環保局人員協助鋸樹及清運。她說，該株是子株，據廟方人員指出該樹約70年，工務局人員協助鋸樹、切塊，但因其樹幹及根部很大，須切成小塊才能入場，今天應該可以鋸完了，再行清運。她也說，目前通行沒有問題。

廟方指出，首邑縣城隍廟創建於清康熙五十年。縣城隍廟在鎮北坊，原建於私立台南救濟院地址，規模宏大，昔時日人犯台，被日軍佔用；只好另購現址，一直至今。

地方耆老表示，縣城隍廟所奉祀的城隍爺是由台灣第一任知縣雕塑金身迎祀廟內的，其「本土性」的源由，不同於其他縣市的城隍廟源自大陸，故號稱「全台首邑」。

廟方指出，這株榕樹約70年，惟體質不佳，根部已腐朽，再加上一夜大雨，今清晨突然倒塌。圖／全台首邑縣城隍廟提供
廟方指出，這株榕樹約70年，惟體質不佳，根部已腐朽，再加上一夜大雨，今清晨突然倒塌。圖／全台首邑縣城隍廟提供

今適值城隍爺聖誕，也因廟體重修，遷至行館，行館空間有限，所以這段時間聖誕一切從簡，幸無人員受傷或毀損他人財物。圖／全台首邑縣城隍廟提供
今適值城隍爺聖誕，也因廟體重修，遷至行館，行館空間有限，所以這段時間聖誕一切從簡，幸無人員受傷或毀損他人財物。圖／全台首邑縣城隍廟提供

城隍廟 城隍爺 台南

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