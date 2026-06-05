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清除孔廟泮池淤積與外來水族 嘉南藥理大學帶領跨校志工一起來

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

台南市政府環境保護局與孔廟文化基金會邀請嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿，今天上午帶校內「污染生物學實驗團隊」與台南跨校志工冒雨撈捕孔廟「泮池」水族並清淤。

黃大駿教授說，經調查目前孔廟泮池有鯽魚、鯉魚、吳郭魚、孔雀魚、大肚魚、巴西紅耳龜及斑龜等物種，「除斑龜等極少數是台灣原生種、其餘都是外來種」。

校方表示，這次清出超過百隻斑龜與巴西紅耳龜及上千隻吳郭魚，意外捕獲一隻觀賞魚麗魚科魚類，應為民眾放生所致。打撈上岸的外來種由「污染生物學實驗團隊」帶回學校銷毀。

校方表示，這項名為「孔廟泮池清淤生態與文化共生行動」，大雨依然如期登場，「展現響應2026年世界環境日全球氣候行動倡議的決心」，以實際行動守護珍貴的文化資產與自然生態。

校方說，「團隊以專業技術協助生態調查與生物安置」，在清淤作業前，先行進行周密的生態調查規畫，待水位降低後，黃大駿教授帶領由永華里居民、孔廟志工，以及忠義國小、立人國小、中山國中、台南女中、家齊高中、大灣高中與南大啟聰等多所學校師生組成的「撈魚組」與「分魚組」，針對泮池內的魚類、龜類及其他水域生物進行全面性調查與分類紀錄，「依據物種特性妥善安置，降低清淤過程對生態環境的影響」。

校方表示，這次調查不僅能掌握池內生物組成及外來種分布現況，也能作為未來棲地改善與生態復育的重要基礎資料，清淤與外來種移除，將能逐步淨化泮池水質，重新營造適合原生種生存的友善環境。

副校長兼環境學院院長劉瑞美表示，氣候變遷永續發展挑戰嚴峻，大學肩負人才培育使命，更應成為推動環境實踐的核心力量，黃大駿教授帶領團隊走出校園、深入社區，正是大學將專業知識轉化為社會服務能量的具體展現。這不僅讓師生在真實場域中學習解決環境問題，更是深化大學社會責任(USR)精神的最佳表率。

嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供
嘉南藥理大學帶領跨校志工清除孔廟泮池淤積與「外來水族」。圖／校方提供

孔廟 台南

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