低氣壓鋒面影響 台南市安南區累積雨量110毫米

熱帶性低氣壓影響及鋒面接近，台南市昨天開始降雨，截至今天上午8時，累積雨量以安南區110毫米居冠，最大時雨量也在安南區38毫米，暫無重大災情通報。

南市府水利局最新觀測，台南市昨天至今天上午8時，最大累積雨量安南區110毫米，其次是南化區92毫米，七股區88.5毫米；最大時雨量安南區38毫米，其次是官田區35毫米，南化區32毫米；最大10分鐘雨量安平區17.5毫米，其次是安南區16毫米，南化區11毫米。

台南市海尾寮E抽水站等18站啟動抽水，抽水總量約37萬公噸。另493台抽水機已預布於易積淹水地區，18台機動機組緊急調度使用，23萬砂包也備妥，4100片防水擋板分發給區公所及社區視實際狀況使用。

水利局表示，台南地區是陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為沿海及局部山區一帶，有大雨及短延時大雨發生機會；明天低氣壓或熱帶性低氣壓將逐漸遠離，但水氣仍多，台南地區陰時多雲短暫陣雨。