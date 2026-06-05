嘉義文創園區整修承租店家反彈 文化部協調化解施工期曝

日治時期嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，文化部招標廠商原訂4月整修9棟歷史建築，受影響承租店家批溝通不足，搬遷倉促反彈；文化部協調暫緩施工，與承租業溝通，決定延後到7月1日，承租店家本月底租約屆滿進場施工，化解爭議。

文化部指出，嘉義文創園區多棟歷史建築長年使用，陸續出現屋頂漏水、牆體龜裂、結構老化等問題，亟需修復，維護文化資產安全，延續園區發展，辦理9棟歷史建築修復再利用工程」，針對園區N、H、G、E、V、F、I、J及K棟等9棟進行修復，工期約10個月，預計明年第2季完工。受工程影響的商家租約6月30日到期，施工時程調整後，不影響承租契約權益，讓業者有充裕時間規畫搬遷事宜。

文創園區2023年起由台灣生活美學基金會，受文化部委託營運管理，共有49家業者進駐。位於歷史建築區域9家業者，因工程需要必須搬遷，消息4月曝光後引發反彈。部分業者認為施工通知過於突然，缺乏完整配套措施，影響營運。經文化部協調後，施工單位、營運團隊及承租業達成共識，決定將工程延後至租約到期進場施作，不僅讓業者有時間尋找新據點，也避免營運中斷造成更大損失。爭議平息。

修復期間，文創園區不會全面封園，僅施工區域將做必要管制，其餘未受影響區域仍維持正常開放，讓民眾持續參觀、消費及參與園區活動，盡可能降低工程對園區整體營運與觀光發展的衝擊。

文化部說，嘉義文創園區前身為擁有百年歷史的嘉義酒廠，是嘉義重要的文化資產與觀光據點。此次修復工程完成後，不僅可改善建築老化問題，也將提升歷史建築使用品質與園區整體環境，為未來文化展演、文創產業及觀光發展注入新的能量，讓這座承載城市記憶的文化基地持續展現歷史與創新的魅力。

日治時期嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，文化部招標廠商原訂4月整修9棟歷史建築，受影響承租店家批溝通不足，搬遷倉促反彈。記者魯永明／攝影