快訊

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關

九合一風雲／汐金萬搶4席大混戰 藍白內訌、綠營分裂

北市松山區大樓6樓驚傳火警！消防急疏散住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

不再只有舊城及眷村小吃 高雄果貿公辦都更案估吸146億投資額

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
副市長林欽榮表示，高雄正快速轉型為半導體與AI產業重鎮，市府依都市計畫法將果貿段2地號及2-9地號納入都市更新地區，並透過公辦都更引進民間開發量能，加速區域發展。記者劉學聖／攝影
副市長林欽榮表示，高雄正快速轉型為半導體與AI產業重鎮，市府依都市計畫法將果貿段2地號及2-9地號納入都市更新地區，並透過公辦都更引進民間開發量能，加速區域發展。記者劉學聖／攝影

高雄左營果貿地區不僅有舊城及眷村小吃，呼應半廊體廊帶成形，未來將迎來全台首座國家國家重點領域校際研教園區，形成完整產學研聚落。高雄市政府4日進一步啟動「左營區果貿段2地號及2-9地號都市更新事業公開評選實施者案」，預估引入146億元投資，活化2.48公頃市有土地，打造兼具產業、教育、居住與生活機能的指標性示範場域。

副市長林欽榮表示，高雄正快速轉型為半導體與AI產業重鎮，市府依都市計畫法將果貿段2地號及2-9地號納入都市更新地區，並透過公辦都更引進民間開發量能，加速區域發展。

市府都發局指出，這處百億級公辦都更基地位於左營城峰路，鄰近高鐵左營站、新左營車站、漢神巨蛋商圈、蓮池潭風景區，交通便利、生活機能成熟。其中，果貿段2-9地號規劃為國家重點領域校際研教園區C基地，未來將興建園區第二會館及多功能活動中心，包含學生宿舍、活動空間及停車設施，完善科技人才培育環境。

另一處果貿段2地號，則規畫興建4棟地上11至29層住宅及複合開發大樓，得標廠商除可分回部分精華房地外，亦可享有最高1.5倍都市更新容積獎勵。不過，開發效益須兼顧公益回饋，除興建並移轉第二會館及活動中心予市府使用外，還須捐贈80席公有停車位，並將基準容積10%的獎勵容積回饋至高雄市都市更新基金。

都發局表示，為呼應左營舊城歷史景觀，市府要求建築採漸退式設計，由臨路側向基地內側逐步增高，並於東門路側保留至少20公尺退縮空間，以兼顧都市景觀與文化風貌。

市府指出，中央與地方已投入逾132億元於蓮池潭周邊打造全台首座「國家重點領域校際研教園區」，並引進陽明交通大學、清華大學等校設立高雄校區。果貿公辦都更案則將進一步補足學生宿舍及生活支援設施，形成完整產學研聚落。招商作業即日起至9月30日截止收件，預計10月完成評選、11月簽約，吸引多家建商積極參與，成為左營發展的重要里程碑。

「左營果貿都更案」估可引入146億元投資額。模擬示意圖／高雄市都發局提供
「左營果貿都更案」估可引入146億元投資額。模擬示意圖／高雄市都發局提供

高雄市政府啟動「左營區果貿段2地號及2-9地號都市更新事業公開評選實施者案」，預估引入146億元投資，活化2.48公頃市有土地。記者劉學聖／攝影
高雄市政府啟動「左營區果貿段2地號及2-9地號都市更新事業公開評選實施者案」，預估引入146億元投資，活化2.48公頃市有土地。記者劉學聖／攝影

高雄 都更 眷村

延伸閱讀

高雄左營果貿公辦都更招商 總投資規模估達146億元

台灣人壽打造南港空中廊道 帶動觀光消費新動能

南山壽35億買高雄商辦

張善政親赴政院爭取可負擔宅 市府：2030年釋出1000戶

相關新聞

嘉義文創園區整修承租店家反彈 文化部協調化解施工期曝

日治時期嘉義酒廠轉型活化的嘉義文化創意產業園區，文化部招標廠商原訂4月整修9棟歷史建築，受影響承租店家批溝通不足，搬遷倉促反彈；文化部協調暫緩施工，與承租業溝通，決定延後到7月1日，承租店家本月底租約屆滿進場施工，化解爭議。

惡性倒閉？韓式年糕火鍋嘉義加盟店突熄燈 加盟主神隱、13員工控欠薪

嘉義市某大賣場內韓式年糕火鍋吃到飽連鎖加盟店，5月初無預警以「內部整修」為由停業，近日傳出疑惡性倒閉；13名前員工指控，加盟主去年底起積欠廠商貨款逾百萬元，4月未發薪資，資遣費也未給付，累計欠薪及資遣費約54萬元，加盟主神隱，員工生活陷入困境。

台南推「防詐全餐」 …一張申請書雙重預警 守住不動產不遭騙

詐騙手法層出不窮，為強化市民財產安全，台南市政府今由地政局與財稅局跨機關攜手合作，推出全台首創「整合型申請書」，一張表單即可同時申請地籍與稅籍異動即時通，堪稱「防詐全餐」，若民眾不動產遭到惡意冒名移轉或申報時，就可提前發現風險，達到前端阻詐效果。

嘉義縣首例境外屈公病確診 衛生局啟動清消防制病媒蚊

嘉義縣近日通報今年首例境外移入屈公病確診個案，印尼籍移工返鄉探親期間，自覺遭病媒蚊叮咬，返台前出現發燒症狀，入境時經機場採檢後確診。嘉義縣衛生局接獲通報，啟動防疫措施，針對居住地及周邊區域孳生源清除及環境消毒作業，全力防堵疫情擴散...

月助5000元完成大學夢 家扶母女溫馨獻花感恩行善團

彰化圓夢行善團今天到雲林家扶中心捐贈62萬元助學金，曾以這項助學金一路求學到大學的女大生「嘉真」，今天在畢業前特與越南籍媽媽，帶著向日葵、康乃馨到家扶中心當面感謝來訪的行善團成員，母女深深一鞠躬，謝謝行善團每月資助5000元，讓她完成大學學業，場面溫馨。

串聯南台灣醫療用血重鎮 台南安南血品製造所落成啟用

醫療財團法人台灣血液基金會今在台南安南區舉行「安南血品製造所」啟用典禮，整合南台灣血液檢驗、製備及供應業務等，強化南部地區醫療用血的品質韌性，預計年服務量可達100萬人次，也為台灣捐血事業邁向國際標準，立下重要里程碑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。