不再只有舊城及眷村小吃 高雄果貿公辦都更案估吸146億投資額

高雄左營果貿地區不僅有舊城及眷村小吃，呼應半廊體廊帶成形，未來將迎來全台首座國家國家重點領域校際研教園區，形成完整產學研聚落。高雄市政府4日進一步啟動「左營區果貿段2地號及2-9地號都市更新事業公開評選實施者案」，預估引入146億元投資，活化2.48公頃市有土地，打造兼具產業、教育、居住與生活機能的指標性示範場域。

副市長林欽榮表示，高雄正快速轉型為半導體與AI產業重鎮，市府依都市計畫法將果貿段2地號及2-9地號納入都市更新地區，並透過公辦都更引進民間開發量能，加速區域發展。

市府都發局指出，這處百億級公辦都更基地位於左營城峰路，鄰近高鐵左營站、新左營車站、漢神巨蛋商圈、蓮池潭風景區，交通便利、生活機能成熟。其中，果貿段2-9地號規劃為國家重點領域校際研教園區C基地，未來將興建園區第二會館及多功能活動中心，包含學生宿舍、活動空間及停車設施，完善科技人才培育環境。

另一處果貿段2地號，則規畫興建4棟地上11至29層住宅及複合開發大樓，得標廠商除可分回部分精華房地外，亦可享有最高1.5倍都市更新容積獎勵。不過，開發效益須兼顧公益回饋，除興建並移轉第二會館及活動中心予市府使用外，還須捐贈80席公有停車位，並將基準容積10%的獎勵容積回饋至高雄市都市更新基金。

都發局表示，為呼應左營舊城歷史景觀，市府要求建築採漸退式設計，由臨路側向基地內側逐步增高，並於東門路側保留至少20公尺退縮空間，以兼顧都市景觀與文化風貌。

市府指出，中央與地方已投入逾132億元於蓮池潭周邊打造全台首座「國家重點領域校際研教園區」，並引進陽明交通大學、清華大學等校設立高雄校區。果貿公辦都更案則將進一步補足學生宿舍及生活支援設施，形成完整產學研聚落。招商作業即日起至9月30日截止收件，預計10月完成評選、11月簽約，吸引多家建商積極參與，成為左營發展的重要里程碑。

「左營果貿都更案」估可引入146億元投資額。模擬示意圖／高雄市都發局提供