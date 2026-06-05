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嘉義文創園區國王蝴蝶咖啡月底熄燈 二手物出清…業者感性告別

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義文創園區知名國王蝴蝶咖啡館，因應園區7月1日啟動歷史建築修復再利用工程，位於園區F棟2樓「國王蝴蝶咖啡」吳姓業者，臉書宣布，營業至28日，二手物出清活動同步開始，消息傳出，引發老顧客與咖啡愛好者不捨，紛紛留言祝福。圖／取自國王蝴蝶咖啡臉書
嘉義文創園區知名國王蝴蝶咖啡館，因應園區7月1日啟動歷史建築修復再利用工程，位於園區F棟2樓「國王蝴蝶咖啡」吳姓業者，臉書宣布，營業至28日，二手物出清活動同步開始，消息傳出，引發老顧客與咖啡愛好者不捨，紛紛留言祝福。圖／取自國王蝴蝶咖啡臉書

嘉義文創園區知名的國王蝴蝶咖啡館，因應園區7月1日啟動歷史建築修復再利用工程，位於園區F棟2樓「國王蝴蝶咖啡」吳姓業者在臉書宣布，營業至28日，二手物出清活動同步開始，消息傳出，引發老顧客與咖啡愛好者不捨，紛紛留言祝福，期待很快在嘉義再次聞到熟悉的咖啡香。

國王蝴蝶咖啡吳姓業者感性說，6月28日恰好是店家在文創園區營運滿7年日子，讓他想起更早之前在建城街地下室經營的歲月。當年搬遷，店裡一切幾乎全數清空，甚至連親手打造木質地板都拆下出售，如今再度面臨告別時刻，內心百感交集。

吳姓業者回顧一路走來歷程，從建城街小巷地下室到文創園區酒廠倉庫空間，見證無數花開花落的時光。感謝每位走進咖啡館客人，感謝這間店帶來人與故事，讓自己從年輕時留著布丁頭髮色的「小吳」，一路成長與客人分享人生與咖啡心得的50歲「老吳」。他說，這次結束營業只是空間上告別，而非咖啡事業終點。多年來始終專注於咖啡風味的探索與解構，在數以萬次烘焙與反覆修正中，努力追尋心中理想的風味輪廓，再將成果誠懇呈現在每一杯咖啡裡。

「老吳」說，「咖啡烘焙工作不會因為店面結束受影響，希望大家繼續給我們支持，接下來我們會有讓大家驚喜的咖啡豆價格調降。至於會不會有新的店面，目前還沒有明確規劃。此一時彼一時，我不認為我是了解現在咖啡店潮流文化的，所以再次涉足前我會長長的思考。」

國王蝴蝶咖啡承租坐落的文創園區歷史建築，原為1930年興建的嘉義酒廠五金倉庫，曾是當時嘉義地區最高的建築之一，保留濃厚日治時期工業建築特色。多年來結合歷史空間與精品咖啡文化，成為不少遊客造訪嘉義必訪的特色景點，也是不少在地人心中的秘密基地。

嘉義 蝴蝶 咖啡

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