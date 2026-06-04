惡性倒閉？韓式年糕火鍋嘉義加盟店突熄燈 加盟主神隱、13員工控欠薪

嘉義市某大賣場內韓式年糕火鍋吃到飽連鎖加盟店，5月初無預警以「內部整修」為由停業，近日傳出疑惡性倒閉；13名前員工指控，加盟主去年底起積欠廠商貨款逾百萬元，4月未發薪資，資遣費也未給付，累計欠薪及資遣費約54萬元，加盟主神隱，員工生活陷入困境。

市政府勞青處說，受理員工申請勞資爭議，2日召開勞資爭議調解會議，資方缺席，調解不成立，將發給調解不成立不成立證明，作歇業認定及提告民事官司文件，勞工可依規定申請積欠工資墊償基金，支付欠薪資遣費，呼籲資方盡速出面處理，勞青處將協助勞工維護權益。

這家主打299元韓式年糕火鍋吃到飽的連鎖品牌，在嘉義經營約5年半，5月熄燈。前員工表示，店內突然停業發現問題浮現，加盟主從去年底開始陸續拖欠廠商貨款，資金缺口不斷擴大。有員工指稱，遭積欠薪資及資遣費超過15萬元，其他同事也分別被欠數萬元不等，13人合計遭欠約54萬元。員工痛批，大家多年來為店家打拚，卻在店面關閉後領不到應得薪資，令人難以接受。

據了解，1、2月總公司介入協助營運，業績未見起色，後續經營責任又回到加盟主身上。員工質疑總公司與加盟主互踢皮球，雙方都未積極面對欠薪問題。員工前往加盟主另一家經營店面，未獲正面回應。媒體致電加盟主，電話無人接聽，留言也未獲回覆。