快訊

嫌太吵？男突持菜刀衝郵局 郵務士上半身被砍多刀倒血泊亡

年薪比黃仁勳高？魏哲家急否認「沒有啦」 喊工作百年也追不上

曾爆自由進出香閨…蔡尚樺被林秉聖「摟腰公主抱球場」 經紀人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

月助5000元完成大學夢 家扶母女溫馨獻花感恩行善團

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影
受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影

彰化圓夢行善團今天到雲林家扶中心捐贈62萬元助學金，曾以這項助學金一路求學到大學的女大生「嘉真」，今天在畢業前特與越南籍媽媽，帶著向日葵、康乃馨到家扶中心當面感謝來訪的行善團成員，母女深深一鞠躬，謝謝行善團每月資助5000元，讓她完成大學學業，場面溫馨。

彰化圓夢行善團是由百工百業人士組成，長期來關懷家扶孩童求學和教育，連續5年資助雲林家扶助學金及台西希望才藝教室，從2022年起捐助40萬元，之後逐年增加，今年提高至62萬元，今天由行善團會長謝紅玉、榮譽會長蕭文龍、楊淑卿、趙于鳳等人代表捐助

雲林家扶中心督導王耀慶指出，除了助學金，行善團還資助雲林沿海地區6名大專學子，每月5000元教育費用，「嘉真」是4年前接受資助的孩子，她的媽媽是越南籍新住民，爸爸因腎功能失調無法工作，家中只仰賴媽媽打零工微薄收入維生，家中還有一個弟弟還在讀書。

王耀慶說，嘉真和媽媽很感謝行善團每月資助5000元，減輕家中很大負擔，讓孩子可以安心讀書，心中一直掛念有機會要當面謝恩，得知行善團要來家扶捐助，特別在畢業前夕一起來表達感謝之意。

「嘉真」貼心準備花語為陽光、希望、快樂、勇敢的向日葵，及充滿溫暖、愛與感恩、關懷的康乃馨，一一送給行善團的成員，謝謝他們像康乃馨、向日葵一樣帶給他們滿滿的溫暖與希望。

彰化圓夢行善團資助雲林家扶中心62萬元，幫助雲林弱勢孩子的完成求學夢。記者蔡維斌／攝影
彰化圓夢行善團資助雲林家扶中心62萬元，幫助雲林弱勢孩子的完成求學夢。記者蔡維斌／攝影

受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團並深深一鞠躬，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影
受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團並深深一鞠躬，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影

受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影
受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影

雲林 彰化 家扶中心

延伸閱讀

桃園家扶中壢溫媽媽包1200顆熱粽分享受扶助家庭

「人間有愛．助學無礙」助學金 15年來幫助上萬學子

彰化5連霸女議員賴清美交棒兒子 這件事堅持不中斷

鼓勵增產報國！桃園科技廠發0到6歲每年6萬育兒金 一路助學到23歲

相關新聞

嘉義縣首例境外屈公病確診 衛生局啟動清消防制病媒蚊

嘉義縣近日通報今年首例境外移入屈公病確診個案，印尼籍移工返鄉探親期間，自覺遭病媒蚊叮咬，返台前出現發燒症狀，入境時經機場採檢後確診。嘉義縣衛生局接獲通報，啟動防疫措施，針對居住地及周邊區域孳生源清除及環境消毒作業，全力防堵疫情擴散...

月助5000元完成大學夢 家扶母女溫馨獻花感恩行善團

彰化圓夢行善團今天到雲林家扶中心捐贈62萬元助學金，曾以這項助學金一路求學到大學的女大生「嘉真」，今天在畢業前特與越南籍媽媽，帶著向日葵、康乃馨到家扶中心當面感謝來訪的行善團成員，母女深深一鞠躬，謝謝行善團每月資助5000元，讓她完成大學學業，場面溫馨。

台南推「防詐全餐」 …一張申請書雙重預警 守住不動產不遭騙

詐騙手法層出不窮，為強化市民財產安全，台南市政府今由地政局與財稅局跨機關攜手合作，推出全台首創「整合型申請書」，一張表單即可同時申請地籍與稅籍異動即時通，堪稱「防詐全餐」，若民眾不動產遭到惡意冒名移轉或申報時，就可提前發現風險，達到前端阻詐效果。

串聯南台灣醫療用血重鎮 台南安南血品製造所落成啟用

醫療財團法人台灣血液基金會今在台南安南區舉行「安南血品製造所」啟用典禮，整合南台灣血液檢驗、製備及供應業務等，強化南部地區醫療用血的品質韌性，預計年服務量可達100萬人次，也為台灣捐血事業邁向國際標準，立下重要里程碑。

林保署嘉義分署攜手興大推阿里山‧森氣Forest Qi療癒新品

嘉義縣阿里山森林天然香氣走入日常生活！林保育署嘉義分署攜手中興大學，將森林疏伐後低度利用枝葉與木質剩餘資材，成功開發為「阿里山‧森氣 Forest Qi」森林療癒系列產品，上午在嘉市新悅花園酒店舉辦新品發表會，推出森林療癒擴香瓶及洗手慕斯等產品，展現森林資源循環利用與綠色經濟新成果。

台南公有充電站1年累計使用近6000次 第8批19處站點5日啟用

近年來因國際油價波動大，加上淨零轉型與永續環境趨勢，讓電動車逐漸興起，台南市交通局也積極打造友善電動車使用環境，預計在全市37個行政區建置202處電動車充電設施站點，目前各站點已陸續完工，待台電完成送電後可分批啟用，可望降低電動車車主旅程焦慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。