月助5000元完成大學夢 家扶母女溫馨獻花感恩行善團

彰化圓夢行善團今天到雲林家扶中心捐贈62萬元助學金，曾以這項助學金一路求學到大學的女大生「嘉真」，今天在畢業前特與越南籍媽媽，帶著向日葵、康乃馨到家扶中心當面感謝來訪的行善團成員，母女深深一鞠躬，謝謝行善團每月資助5000元，讓她完成大學學業，場面溫馨。

彰化圓夢行善團是由百工百業人士組成，長期來關懷家扶孩童求學和教育，連續5年資助雲林家扶助學金及台西希望才藝教室，從2022年起捐助40萬元，之後逐年增加，今年提高至62萬元，今天由行善團會長謝紅玉、榮譽會長蕭文龍、楊淑卿、趙于鳳等人代表捐助

雲林家扶中心督導王耀慶指出，除了助學金，行善團還資助雲林沿海地區6名大專學子，每月5000元教育費用，「嘉真」是4年前接受資助的孩子，她的媽媽是越南籍新住民，爸爸因腎功能失調無法工作，家中只仰賴媽媽打零工微薄收入維生，家中還有一個弟弟還在讀書。

王耀慶說，嘉真和媽媽很感謝行善團每月資助5000元，減輕家中很大負擔，讓孩子可以安心讀書，心中一直掛念有機會要當面謝恩，得知行善團要來家扶捐助，特別在畢業前夕一起來表達感謝之意。

「嘉真」貼心準備花語為陽光、希望、快樂、勇敢的向日葵，及充滿溫暖、愛與感恩、關懷的康乃馨，一一送給行善團的成員，謝謝他們像康乃馨、向日葵一樣帶給他們滿滿的溫暖與希望。

彰化圓夢行善團資助雲林家扶中心62萬元，幫助雲林弱勢孩子的完成求學夢。記者蔡維斌／攝影

受惠於彰化圓夢行善團的資助完成大學夢的嘉真，和越南籍媽媽送花給行善團並深深一鞠躬，表達感謝之意。記者蔡維斌／攝影