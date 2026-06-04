台南推「防詐全餐」 …一張申請書雙重預警 守住不動產不遭騙

詐騙手法層出不窮，為強化市民財產安全，台南市政府今由地政局與財稅局跨機關攜手合作，推出全台首創「整合型申請書」，一張表單即可同時申請地籍與稅籍異動即時通，堪稱「防詐全餐」，若民眾不動產遭到惡意冒名移轉或申報時，就可提前發現風險，達到前端阻詐效果。

地政局表示，台南去年率全國之先建立跨檢察署、警察、地政的「不動產防詐聯繫平台」，從去年統計至今，成功攔阻17起詐騙案，阻詐金額高達1億3500萬元，成效卓著，此次整合型申請書可讓防護更普及，進一步提升阻詐能量。

地政局提到，近年來高齡者易受詐騙集團話術影響，甚至面對關懷提問，已被詐騙集團事前教學應如何回應，不僅增加防範難度，第一線人員更時常被誤以為是想找民眾麻煩，且需在有限時間內辨識異常案件，壓力也相當大。

南市府說，過去地政與稅務宣導往往流於單線進行，為嚴防不動產詐騙，財稅局、地政局聯手開發「防詐全餐」，只要填1張申請書即可達到雙重保障，當不動產遭到惡意冒名移轉或申報時，系統可在第一時間協助「踩下煞車」。

財稅局也指出，啟動「稅籍異動即時通」後，當不法人士試圖申報該不動產之土地增值稅或契稅時，系統也會即時發送通知，讓民眾在前端的「報稅階段」就能提前察覺異狀，直接在前端阻斷詐騙集團。

南市府呼籲，市民除可攜帶身分證明文件正本至台南市任一地政事務所或財稅分局臨櫃辦理外，市府團隊也將在深入社區或結合地方節慶宣導時，在活動會場提供現場受理服務，歡迎民眾踴躍申請，守護財產安全。