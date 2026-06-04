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義布橋抽水站預計7月完工 強化嘉義布袋防洪韌性
嘉義縣強化布袋鎮防洪韌性，縣府爭取中央前瞻計畫補助進行「義布橋抽水站治理工程」及「義布橋抽水站機電更新工程」，預計7月完工，可望改善東港里、江山里及永安里淹水問題。
嘉義縣長翁章梁今天視察義布橋抽水站相關工程，水利處簡報指出，義布橋抽水站位於龍宮排水支流溪墘排水右岸，為布袋鎮南側重要排水節點。
水利處表示，在民國107年0823熱帶性低氣壓豪雨期間，因短延時強降雨超過排水系統負荷，加上外水高漲導致內水無法順利排出，造成此處大範圍積淹水災情，嚴重影響居民生活，因此積極推動改善工程。
縣府向中央爭取「前瞻基礎建設計畫－水環境建設－縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助，辦理「義布橋抽水站治理工程」、「義布橋抽水站機電更新工程」，工程總核定經費約新台幣9350萬元，預計今年7月完工，可望改善東港里、江山里及永安里淹水問題。
水利處表示，工程主要施作內容包括新建抽水站主體結構（地上3層、地下1層）、新設2cms抽水站體、滯洪前池護坡工程、水防道路改善、堤後排水溝改善，以及流入工與版橋改建等相關排水設施，還有1cms抽水機組2組，全面強化區域排水防洪能力。
翁章梁強調，嘉義縣沿海承受淹水壓力極大，在義竹、布袋兩地，縣府就已投入80億元，逐步增加地方抗洪量能，近年成效漸漸顯現。
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