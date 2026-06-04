義布橋抽水站預計7月完工 強化嘉義布袋防洪韌性

詐騙手法層出不窮，為強化市民財產安全，台南市政府今由地政局與財稅局跨機關攜手合作，推出全台首創「整合型申請書」，一張表單即可同時申請地籍與稅籍異動即時通，堪稱「防詐全餐」，若民眾不動產遭到惡意冒名移轉或申報時，就可提前發現風險，達到前端阻詐效果。

2026-06-04 17:04