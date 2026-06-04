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串聯南台灣醫療用血重鎮 台南安南血品製造所落成啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台灣血液基金會安南血品製造所今舉辦落成啟用典禮，未來可整合南台灣血液檢驗、製備及供應業務等，強化南部地區醫療用血的品質韌性。圖／台灣血液基金會提供
台灣血液基金會安南血品製造所今舉辦落成啟用典禮，未來可整合南台灣血液檢驗、製備及供應業務等，強化南部地區醫療用血的品質韌性。圖／台灣血液基金會提供

醫療財團法人台灣血液基金會今在台南安南區舉行「安南血品製造所」啟用典禮，整合南台灣血液檢驗、製備及供應業務等，強化南部地區醫療用血的品質韌性，預計年服務量可達100萬人次，也為台灣捐血事業邁向國際標準，立下重要里程碑。

台灣血液基金會表示，安南血品製造所規畫為地上4層、地下2層，占地約1200坪，周邊緊鄰國道一號與國道八號交流道，具備極佳的物流支援能力，除解決大型捐血車進出的交通瓶頸外，也導入PIC/S GMP國際規範與自動化設備，建置完整冷鏈血液運送系統，是目前全亞洲最先進的血液成分製備中心。

台灣血液基金會提到，安南血品製造所血液檢驗服務範圍涵蓋台中、雲嘉南、高屏及東部與離島等九縣市，透過高度整合的自動化檢驗量能，即時地回應各大醫院的供血需求，未來也將負責從採血後的成分製備到最終供應的全流程，確保血液在最適低溫與嚴格品質控管下，跨越行政區域限制，高效率地輸送到各醫療前線。

台灣血液基金會董事長侯勝茂也說，安南血品製造所的落成，見證台灣在亞洲血液安全領域的領先地位，未來將持續透過高標準的血品管理守護病人生命，並以這座現代化中心為基石，提升整體後勤韌性，讓民眾的愛心捐血轉化為最堅實的醫療保障。

捐血 台南

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