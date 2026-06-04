台南應用科大舞蹈系赴瑞典國際藝術 交流展現跨國創作能量
台南應用科技大學舞蹈系主任黃文人帶領8位學生，暑假前往瑞典展開兩周國際藝術交流。參與2026 Viksjöfors舞蹈藝術、下周將前往斯德哥爾摩藝術大學交流與學習，接觸多元文化與跨國合作，拓展學生國際視野與藝術創作能力。
黃文人表示，藝術節前瑞典、美國及法羅群島藝術家為學生安排一系列肢體課程，帶領學生體驗不同的當代肢體風格與創作方法，深入感受多元文化背景下的身體語彙與藝術思維對話。
交流期間，學生們也前往當地小學舉辦舞蹈工作坊，以舞蹈互動與文化分享介紹台灣文化特色，增進彼此認識與交流。學生也與參與藝術節的瑞典高中生行文化交流，分享傳統舞蹈元素，攜手投入舞蹈創作與編排，合作成果將於藝術節演出中呈現。
藝術節合作單位RIVA藝術總監Rannvá與Vár及藝術家Erika O’Neill特別為台灣學生編創兩支作品，並於Viksjöfors藝術節演出，展現台灣年輕舞者與國際藝術家跨國合作的創作成果。
黃文人表示，此次交流不僅提供學生寶貴的國際學習機會，也透過藝術創作與文化分享，建立台灣與國際青年間交流橋梁，展現台灣青年舞蹈人才的創意能量與國際競爭力。
黃文人說，完成藝術節交流後，師生一行下周將前往斯德哥爾摩藝術大學，參與課程觀摩、校園參訪及師生交流活動，進一步了解瑞典高等藝術教育體系與當代舞蹈發展現況，持續深化國際合作與文化連結。
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