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嘉義縣首例境外屈公病確診 衛生局啟動清消防制病媒蚊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣出現首例境外移入屈公病確診，衛生局清消環境，防制病媒蚊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣出現首例境外移入屈公病確診，衛生局清消環境，防制病媒蚊。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣近日通報今年首例境外移入屈公病確診個案，印尼籍移工返鄉探親期間，自覺遭病媒蚊叮咬，返台前出現發燒症狀，入境時經機場採檢後確診。嘉義縣衛生局接獲通報，啟動防疫措施，針對居住地及周邊區域孳生源清除及環境消毒作業，全力防堵疫情擴散。

衛生局表示，屈公病與登革熱皆由帶病毒埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬感染，潛伏期2到12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括發燒、頭痛、肌肉及關節疼痛、皮疹，部分患者會出現噁心、嘔吐及腹瀉等情形，積水容器及高溫環境有利病媒蚊繁殖，需嚴加防範。

嘉義縣衛生局長趙紋華說，雨季即將來臨，民眾應落實「巡、倒、清、刷」防蚊措施，定期巡查居家內外環境，清除花盆底盤、水桶、廢棄容器及其他可能積水場所，避免病媒蚊孳生，社區居民、學校、工地及各類公共場所應共同維護環境整潔，降低病媒蚊密度。

趙紋華呼籲，前往東南亞等屈公病及登革熱流行地區應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑，避免在病媒蚊活躍時段長時間停留戶外，返國後若出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛或出疹等症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

嘉義縣出現首例境外移入屈公病確診，衛生局清消環境，防制病媒蚊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣出現首例境外移入屈公病確診，衛生局清消環境，防制病媒蚊。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣出現首例境外移入屈公病確診，衛生局清消環境，防制病媒蚊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣出現首例境外移入屈公病確診，衛生局清消環境，防制病媒蚊。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 屈公病 病媒蚊 嘉義

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