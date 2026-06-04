林保署嘉義分署攜手興大推阿里山‧森氣Forest Qi療癒新品

嘉義縣阿里山森林天然香氣走入日常生活！林保育署嘉義分署攜手中興大學，將森林疏伐後低度利用枝葉與木質剩餘資材，成功開發為「阿里山‧森氣 Forest Qi」森林療癒系列產品，上午在嘉市新悅花園酒店舉辦新品發表會，推出森林療癒擴香瓶及洗手慕斯等產品，展現森林資源循環利用與綠色經濟新成果。

阿里山林地經營為維持森林健康及林木生長品質，定期疏伐，過去產生大量枝葉、枝梢及小徑木，多半留置山林或作低度利用。透過產學合作及精油萃取技術，成功將這些被視為廢棄物資材轉化為具市場價值與森林療癒功能的產品，延續林木生命循環，也落實循環經濟理念。

嘉義分署長李定忠指出，疏伐後回收枝條、樹葉等林業剩餘資材，會先運往奮起湖工作站循環場域初步加工，再送交興大循環經濟研究學院院長、森林學系特聘教授王升陽團隊，進行成分分析、精油萃取及配方調製，最終研發出以紅檜精油為核心擴香瓶與洗手慕斯產品。

王升陽指出，興大團隊針對紅檜、台灣扁柏、柳杉及杉木等阿里山代表性樹種進行精油萃取與香氣分析，建立完整疏伐木精油資料庫，調配出具阿里山森林意象的複方精油。研究結果顯示，相關產品在壓力調節、情緒舒緩及活力提升等方面具正向效益，展現森林療癒應用潛力。

在林保署支持下，興大推動「國產精油認證實驗室」，建立全台最完整國產精油檢驗與認證機制。由於目前全球缺乏針對精油成分純度專門法規，市面產品品質參差不齊，因此團隊透過精密儀器建立植物精油成分資料庫，協助辨識精油真偽與來源。實驗室除具備完整物理與化學分析設備，導入核磁共振（NMR）結構鑑定技術，可精準檢測精油是否摻入化學溶劑、人工香精或其他外來成分。即使標榜天然精油的產品，只要有混充或添加行為，都能透過檢測快速辨識，為消費者把關產品品質與安全。

王升陽強調，國產精油不僅必須符合衛福部安全規範，更應堅持百分百天然植物萃取，拒絕人工合成香精與化學溶劑添加。未來團隊將持續扮演台灣綠色產業鏈的科技後盾，協助建立國產精油品牌公信力。

嘉義分署表示，「阿里山‧森氣 Forest Qi」系列產品不只香氛用品，更承載阿里山森林氣息記憶。未來將持續深化森林療癒應用與國產材循環利用，結合學術研究與產業創新，讓森林從傳統木材利用邁向多元價值開發，成為推動永續生活與綠色產業的重要力量，販售通路地點及售價，近期公布官網及臉書粉專。

嘉縣阿里山森林天然香氣走入日常生活！林保育署嘉義分署攜手中興大學，將森林疏伐後低度利用枝葉與木質剩餘資材，成功開發為「阿里山‧森氣 Forest Qi」森林療癒系列產品，上午在嘉市新悅花園酒店舉辦新品發表會，推出森林療癒擴香瓶及洗手慕斯等產品。記者魯永明／攝影

嘉縣阿里山森林天然香氣走入日常生活！林保育署嘉義分署攜手中興大學，將森林疏伐後低度利用枝葉與木質剩餘資材，成功開發為「阿里山‧森氣 Forest Qi」森林療癒系列產品，上午在嘉市新悅花園酒店舉辦新品發表會，推出森林療癒擴香瓶及洗手慕斯等產品。記者魯永明／攝影