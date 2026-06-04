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台南公有充電站1年累計使用近6000次 第8批19處站點5日啟用

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市交通局積極打造友善電動車使用環境，第8批充電站將在5日上線，涵蓋12個行政區、共19處場域。圖／南市交通局提供
台南市交通局積極打造友善電動車使用環境，第8批充電站將在5日上線，涵蓋12個行政區、共19處場域。圖／南市交通局提供

近年來因國際油價波動大，加上淨零轉型與永續環境趨勢，讓電動車逐漸興起，台南市交通局也積極打造友善電動車使用環境，預計在全市37個行政區建置202處電動車充電設施站點，目前各站點已陸續完工，待台電完成送電後可分批啟用，可望降低電動車車主旅程焦慮。

交通局表示，交通局與環保局聯手向中央環境部爭取2.5億經費，建置電動汽車充電樁站點，第8批充電站將在5日上線，涵蓋下營、安定、西港、鹽水、仁德、安平、安南、新市、新化、山上、柳營及歸仁等12個行政區、共19處場域，將新增8席快充及32席慢充車位。

其中，山上區公所設置為充電優先格位，其餘均為充電專用格位，若遭非電動車占用，經通報可依停車場法處1200元罰鍰。

交通局統計，目前全市已啟用103處充電站，共設有42席快充及148席慢充車位，自去年5月啟用以來，累計使用近6000次，總充電量超過12萬度，以官田衛生所、麻豆曾文市政願景園區及安平南島路市政園區等站點使用率較高，顯示充電需求持續成長。

交通局也說，為確保公有停車場充電費率合理，已要求業者尖峰時段每度電不得超過14元、離峰時段不得超過10元；本月起營運團隊改採尖離峰收費機制，透過「電小二」APP充電可享較優惠費率，民眾也可利用「台南好停APP」及交通局官網查詢即時充電資訊與站點位置，提升使用便利性。

根據交通局統計，目前全市已啟用103處充電站，去年5月啟用以來，累計使用近6000次，總充電量超過12萬度，顯示充電需求持續成長。圖／南市交通局提供
根據交通局統計，目前全市已啟用103處充電站，去年5月啟用以來，累計使用近6000次，總充電量超過12萬度，顯示充電需求持續成長。圖／南市交通局提供

電動車 充電站 環保局

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