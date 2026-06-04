日飲百杯精練感官！崑大餐飲陳萬駿「杯測冠軍」立志當咖啡職人

崑山科大餐飲廚藝系應屆畢業生陳萬駿因一杯咖啡開啟全新求學路，考取8張咖啡專業證照，參與多項競賽獲國際杯測冠軍，一路走來以「不放棄的傻勁是動力，但也要找到方法前進」勉勵自己。他立志精進沖煮技術與風味掌握力，成為咖啡職人。

生命轉個彎，人生路更寬。陳萬駿高中就讀慈濟高中普通科，選擇崑山科大餐飲系原以中餐為志向，後來在課堂喝到精品咖啡，感受「前所未有的全新體驗」、開啟對咖啡的興趣，不同著重視覺美感的拉花藝術，他選擇投入以感官與科學為基礎的手沖、杯測與風味辨識等技術。

憑藉持續投入與紮實訓練，陳萬駿2024年獲崑山盃國際咖啡競賽杯測冠軍，並在景文盃、金爵獎等多項賽事表現亮眼。因杯測需在多杯咖啡間精準辨識風味差異，對感官敏銳度與專注力要求極高，優異成績背後是高強度且近乎嚴苛的練習累積。

陳萬駿說，曾一天品品嘗近百杯咖啡，至今仍維持穩定練習量，保持味覺與嗅覺敏銳度。雖初期曾因答對率不如預期感到挫折，持續練習與經驗累積，逐步修正判斷方向，最終提升答題準確度。

陳萬駿取得SCA感官專業證照、Q Grader咖啡品質鑑定師、SCA CSP Brewing 咖啡萃取(金杯理論)與烘豆等8項專業認證。金杯證照考試印象最深刻，需在短時間內熟記咖啡不同萃取率與濃度的對應關係，並透過盲測與儀器數據判讀風味，對理論與實作能力都是一大挑戰。

陳萬駿表示，不同產地咖啡的風味差異最具吸引力，自己日常點咖啡時，常會自然地以感官判斷萃取方式，讓學習延伸到生活中，持續深化對風味的理解與感受。

陳萬駿特別感謝施智偉老師引導，循序漸進且重視興趣培養的教學方式，引領他深入精品咖啡領域，並在競賽與專業發展給予支持。

施智偉欣慰表示，陳萬駿是極度認真且擁有「打破砂鍋問到底」學習精神的人，遇到任何不懂的地方都會追根究柢、不弄清楚絕不罷休，這種嚴謹的態度正是能成功精進技術的關鍵。

陳萬駿說，除課堂知識，系上設備資源與競賽補助制度也是重要後盾。他還自行購置器材持續練習，強化操作熟練度與穩定性，讓技術更加純熟。

一杯咖啡意外開啟人生志向，陳萬駿用時間與努力，讓味覺成為他的語言，也為職涯發展描繪出清晰輪廓，將朝咖啡產業發展，精進沖煮技術與風味掌握能力，穩步邁向咖啡職人之路。

陳萬駿(左)參與2024第五屆崑山盃國際咖啡競賽，榮獲杯測賽冠軍，由餐飲系洪綺吟主任(右)頒發獎項。圖／陳萬駿提供

陳萬駿日飲百杯，杯測賽奪冠。圖／陳萬駿提供

陳萬駿(右1)參與精品咖啡研習社，精進專業技術。圖／陳萬駿提供

陳萬駿(左)特別感謝施智偉老師(中)引導，循序漸進且重視興趣培養的教學方式，引領他深入精品咖啡領域。圖／陳萬駿提供

陳萬駿(左)與餐飲系學長張子軒(右)交流咖啡沖煮與杯測經驗。圖／陳萬駿提供