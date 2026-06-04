因應嘉科園區用水 布袋港外興建海水淡化廠引起漁民關切

為因應嘉科園區台積電先進封裝廠等產業用水需求，水利署規畫在嘉義縣布袋港外興建海水淡化廠，開發案通過環境影響評估，目前進行規畫作業，引起漁民關切海淡廠排放高濃度鹵水，會影響文蛤、牡蠣等養殖產業，要求政府建立監測機制，提損害救濟、補償及回饋方案。

台電雲林麥寮三盛保安林地陸域風力發電機，日前發生機組起火燃燒，讓能源設施與地方環境安全議題成為焦點。4年多前，台電規畫在嘉縣布袋港北側堤防防風林設4座風力發電機，居民擔憂景觀生態及安全反對，最終台電再生能源處與得標廠商終止契約，風電喊停，讓布袋鎮民鬆了一口氣，最近因應嘉科園區產業用水，水利署規畫在布袋港外興建海水淡化廠，引起地方關切。

日前水利署與委託廠商在布袋辦公聽會，吸引地方人士及養殖漁民參與。漁民關切海淡廠排放高濃度鹵水，會影響文蛤、牡蠣等養殖產業，要求政府建立監測機制，提損害救濟、補償及回饋方案。對此，水利署表示，未來將在排放海域及主要養殖區域設置監測系統，持續掌握水質與生態變化情形，降低對漁業環境可能造成的影響。

出席公聽會民進黨縣長參選人、立委蔡易餘承諾，協助布袋好美里及東石網寮養殖區，加開說明會，讓漁民居民充分了解計畫內容。同時協調水利署、鎮公所及嘉義區漁會，研議回饋、損害救濟及補償機制。蔡易餘表示，海淡廠選址位於布袋第三漁港外港最外側填海造陸區域，排放管線將向外海延伸約5.75公里，相較國內其他海淡廠約2公里的排放距離更長，目的盡量遠離近岸養殖區，降低對漁業生產環境影響。

蔡易餘指出，未來除建立排放區及養殖區監測機制外，也將持續檢討補償與救濟措施，要求水利署把工程規畫、環境監測方式及補償制度向地方說明清楚，讓中央直接聽見第一線漁民的聲音。蔡易餘強調，自己會站在居民及養殖漁民立場，協助消除各項疑慮，確保監測、補償與溝通機制完善到位。他也呼籲鄉親，在兼顧漁業權益與環境保護前提下，支持海淡廠建設，為嘉義未來產業發展及民生供水建立更穩定的水資源基礎。

水利署規畫，海淡廠進行可行性評估及先期作業，2027年2月招商，2029年6月動工興建，2032年6月完工產水，營運期25年。海淡廠位於布袋商港外，以填海造陸設置，面積6公頃，每日產水10萬立方公尺，產製海淡水併入自來水管網調度，取水管線朝西南側海域佈設，取水管距離廠址2公里，排放管距離廠址5.75公里，管線埋設海床下3公尺，避開臨時航道、錨區範圍及牡蠣養殖區劃漁業權範圍。

水利署規畫在布袋港外興建海水淡化廠，開發案通過環境影響評估，目前進行規畫作業。圖為布袋商港。記者魯永明／攝影

水利署規畫在布袋港外興建海水淡化廠，開發案通過環境影響評估，目前進行規畫作業。日前水利署與委託廠商在布袋辦公聽會，吸引地方人士及養殖漁民參與。漁民關切海淡廠排放高濃度鹵水，會影響文蛤、牡蠣等養殖產業，要求建立監測機制，提損害救濟、補償及回饋方案。圖／取自蔡易餘臉書