工程做一半…斗六轉運站停工1年多 雲林縣府解約廠商重發包

雲林縣政府為改善斗六火車站後站交通亂象，規畫興建斗六客運轉運站，二○二三年底動工，原訂去年六月完工，但民眾發現工程僅做一半，去年停工至今，縣府交通工務局表示，施工廠商有財務問題，去年三月後未再進場施工，多次協調未果，已終止合約，盡快重新發包，力拚明年春節前完工。

斗六火車站後站周邊停車空間不足，通勤族機車無處可停，造成停車亂象，縣府向台鐵局租用空間，興建斗六客運轉運站，新建三層樓站體，一樓配置五席月台，二、三樓做為機車停車場，提供二二○格停車空間，工程總經費約九一○○萬元，二○二三年底動工，原訂去年六月完工，但至今尚未完工，也無工人進場施工，有民眾憂心轉運站恐成爛尾樓。

交通工務局長汪令堯表示，承包廠商去年三月後未再進場施工，又發生財務問題，因多次協調重新進場未果，且廠商被執行假扣押，已於上月終止合約。

汪令堯表示，斗六客運轉運站目前施工進度僅百分之五十三點二九，落後百分之四十六點七一，將盡快重新發包，因近年物價上漲，發包金額需重新估算，力拚明年春節前完工，盼完工後有效改善後站機車違停、交通紊亂，提升市容整齊與美觀。