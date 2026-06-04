台南7路口AI號誌控車流 駕駛有感變順暢

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，第4度獲得五星市長殊榮，八大施政面向平均滿意度突破8成，黃敏惠今出席頒獎典禮。她說，面對近年風災、關稅變動及國際戰事引發物價波動等挑戰，城市治理重重考驗，能獲得五星格外珍貴，不只是個人榮耀，更代表市民對市府團隊支持肯定。

2026-06-03 17:55