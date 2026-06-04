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台南7路口AI號誌控車流 駕駛有感變順暢

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
南市府上月起在南科園區重要路口啟用動態號誌系統，改善車流順暢，圖為西拉雅大道與台十九甲線路口。記者謝進盛／攝影
南市府上月起在南科園區重要路口啟用動態號誌系統，改善車流順暢，圖為西拉雅大道與台十九甲線路口。記者謝進盛／攝影

台南市政府上月起在新港社大道、西拉雅大道、台十九甲線路口啟用動態號誌系統，在二點五公里動態路廊共設置十四組AI偵測設備，管控七處號誌化路口，採用先進交通控制邏輯，偵測判斷即時車流密度，用路人有感。

南科園區近年躍居全台三大園區營收龍頭，就業人口近十萬人，其中台南園區占約八成，隨著旁邊南科特定區陸續開發，就業人數持續上升。市府與中央陸續完成北外環、新港社大道與南科聯絡道路口轉向工程，以及北園五路接安定交流道等，不過龐大車流讓用路人傷神。

交通局說，在新港社大道、西拉雅大道、台十九甲線路口啟用動態號誌系統，總長約二點五公里，共設置十四組AI偵測設備，管控七處號誌化路口，採用技術架構更先進交通控制邏輯，利用AI偵測逐秒判斷重點路口各行向即時車流密度。

交通局指出，當競爭時相需求較大，系統自動中斷綠燈，增加競爭時相綠燈秒數，減少車流空等時間，自動智慧化管理整體路網均衡，維持車流續進。

實測數據，系統上線後新港社大道有效提升道路通行效率，晨峰旅行時間降低約百分之十六點三、行車延滯降低百分之廿點五，路段壅塞時更縮短八百四十秒（約十四分鐘）。台十九甲、西拉雅大道路口旅行時間縮短百分之十四，大幅改善南科園區東側與南側行車通勤效率。

「感覺不像過去那樣塞了。」家住永康區南科園區的張姓等多名工程師說，以往最為人詬病的是交通號誌不連貫，車流易回堵，最近似乎「有卡順」，雖尖峰時段車陣龐大，至少不會動彈不得，盼持續優化。

善化林姓市民說，西拉雅大道與台十九甲路口是上班必經之路，最近交通號誌變換較一致性，車流感覺順暢。

台南 南科 AI 交通號誌 西拉雅

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