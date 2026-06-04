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「過1路口卡1紅燈」台南多處號誌不連貫 地方促智慧控管

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南許多路段紅綠燈未能有效連鎖，導致用路人時常「走一個路口卡一個紅燈」成為塞車痛點，市議員林冠維質詢時，要求交通局全面盤點號誌，盡速提出改善措施。圖為交通號誌示意圖。圖／民眾提供
台南許多路段紅綠燈未能有效連鎖，導致用路人時常「走一個路口卡一個紅燈」成為塞車痛點，市議員林冠維質詢時，要求交通局全面盤點號誌，盡速提出改善措施。圖為交通號誌示意圖。圖／民眾提供

台南原市區道路普遍路窄，車流量大，許多路段交通號誌未有效連鎖，議員指出，永康中華路從小東路口一直到奇美陸橋，號誌不連貫，「走一個路口卡一個紅燈」成為塞車痛點，民眾抱怨連連，要求交通局全面盤點號誌，拓展智慧號誌系統，盡速提改善措施。

交通局說，設計號誌連鎖是以整體路段為基礎設計原則，考量路段長度、進出及轉向車流、幹支道車流量比例及道路幾何等特性，分配各路口幹支道綠燈秒數比，同時規畫停等延滯最小化號誌連鎖時制，使車流達最大化、運輸效能最高量效果。

議員林冠維指出，號誌不連鎖不僅影響通行效率，也增加駕駛停等時間與道路壅塞風險，永康交通要道永大路、中正南北路、中山南北路及中華路等，上下班交通尖峰，用路人常停等完紅綠燈剛起步沒幾秒，就遇上紅燈，走走停停，很不方便。

林冠維說，號誌連鎖優化非大型建設，不需土地徵收施工期程，只要市府盤點規畫投入預算，即可改善交通體驗，讓市民有感提升道路使用效率。

交通局表示，各區域與各級道路幾何條件與車流特性不盡相同，各路段連鎖設計也有差異，已盤點全市重要聯絡道路與易壅塞路廊，會透過年度運輸走廊壅塞改善計畫執行號誌時制檢討重整，納入智慧號誌系統控制管理。

智慧號誌路廊已在舊城區幹道、國道各大交流道周邊主要聯絡道，南科園區周邊路廊與瓶頸等路口建置完成，北外環長和路口周邊及樹谷聯絡道等預計今年底前完成，將以AI影像辨識輔助路口轉向車流偵測，針對車流量做直行與左轉及各方向車流綠燈秒數分配，符合道路需求。

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