遠見調查嘉市8大施政滿意度破8成 黃敏惠第4度獲五星市長

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，第4度獲得五星市長殊榮，八大施政面向平均滿意度突破8成，黃敏惠今出席頒獎典禮。她說，面對近年風災、關稅變動及國際戰事引發物價波動等挑戰，城市治理重重考驗，能獲得五星格外珍貴，不只是個人榮耀，更代表市民對市府團隊支持肯定。

嘉市「醫療衛生」滿意度89.3％，連續第6年蟬聯全國第一；「教育」、「環保」連續2年全國榜首；「消防與公安」、「警政治安」同樣名列本島縣市第一。黃敏惠感謝醫護、警消等第一線人員付出，讓市民擁有安全安心生活環境。

城市發展部分，「經濟與就業」及「觀光休閒」滿意度大幅成長。黃敏惠表示，透過熱門IP活動、深厚木都文化及濃厚人情味，成功展現城市魅力，吸引全台遊客造訪，證明嘉市即使沒有大山大海，依然能以文化與生活特色打造獨特競爭力。嘉市「道路與交通」面向排名非六都縣市第3。黃敏惠認為，這項成績既是肯定，也是持續精進的動力，市府將積極完善層級式公共運輸系統，爭取高鐵聯外軌道建設，補足交通發展關鍵拼圖。

遠見調查顯示，嘉市除八大施政面向表現優異，在未列入計分的「行政效率」與「反應民眾意見」兩項指標同樣榮登全國第一；社會福利、城市治理數位化及城市美化等項目也名列前茅，整體施政成果獲得高度肯定。頒獎典禮適逢高希均出版新書高希均回憶錄：從「天下哪有白吃午餐」到「和平幸福」，黃敏惠特別致贈高希均KANO棒球好手吳明捷雕像，表達祝福與敬意。

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠（右）以85.1％施政滿意度，第4度獲得五星市長殊榮，刷新2022年創下紀錄，帶領嘉市成為全國唯一八大施政面向平均滿意度突破8成、達80.8％縣市，黃敏惠下午北上出席頒獎典禮受獎。圖／嘉市府提供

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，第4度獲得五星市長殊榮，刷新2022年創下紀錄，帶領嘉市成為全國唯一八大施政面向平均滿意度突破8成、達80.8％縣市，黃敏惠下午北上出席頒獎典禮受獎。圖／嘉市府提供

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠（右三）以85.1％施政滿意度，第4度獲得五星市長殊榮，刷新2022年創下紀錄，帶領嘉市成為全國唯一八大施政面向平均滿意度突破8成、達80.8％縣市，黃敏惠下午北上出席頒獎典禮受獎。圖／嘉市府提供

2026年遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，嘉義市長黃敏惠以85.1％施政滿意度，第4度獲得五星市長殊榮，刷新2022年創下紀錄，帶領嘉市成為全國唯一八大施政面向平均滿意度突破8成、達80.8％縣市，黃敏惠下午北上出席頒獎典禮受獎致詞。圖／嘉市府提供