台南市國產精品咖啡評鑑成績揭曉 參賽家數多2倍創新高

台南市國產精品咖啡評鑑今下午在東山農會辦理評鑑作業，參賽家數較去年多出2倍之多，創歷年新高。農業局說，評鑑初賽首次以農業部茶及飲料作物改良場開發台灣咖啡分類分級(TCAGs)評鑑制度，使咖啡分級更加親民化，使消費者更能了解咖啡風味及特色。

複賽則以SCAA版「杯測標準」，針對香氣、風味、酸質、甜感、餘韻、平衡性、乾淨度及整體表現等項目進行專業評比，力求精確與公平性，能早日與國際接軌。

本次評鑑邀請具國際精品咖啡評鑑經驗專業評審團隊陳婉甄、高子桓、林永祥、谷村和紀、近藤啓、蔡治洋、張育偉、吳佩蓁、莊斐竣、鍾文軒、茶改場劉千如及林琬婷評審們協助評鑑。相較去年報名家數為19家，今年達42家之多，成長逾2倍之多。

農業局長李芳林表示，市府未來將持續攜手東山區農會及在地咖啡農友，深化栽培管理與後製技術輔導，強化品牌整合行銷。

本次國產精品咖啡評鑑得獎名單如下：

特等獎：高峰咖啡園（2支）、歐爸的咖啡園（3支）、大鋤花間咖啡生態農場。 頭等獎：奕品咖啡農園（2支）、十萬咖啡（2支）、村長天池咖啡、大鋤花間咖啡生態農場（2支）、金讚咖啡農園、高峰咖啡園（2支）、橫路咖啡工作室、烏鴉坑咖啡園、馨發咖啡鄉、金蓉咖啡莊園、崁頭山紅楓咖啡。 金質獎：村長天池咖啡（3支）、馨發咖啡鄉、金蓉咖啡莊園、金讚咖啡農園、陳英俊、橫路咖啡工作室、大鋤花間咖啡生態農場、東之選咖啡、崁頭山紅楓咖啡、瑞亦思·安咖啡莊園。