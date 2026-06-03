斗六客運轉運站工程做一半竟停工一年半 縣府：力拚明年春節前完工

為改善台鐵斗六火車站後站交通亂象，雲林縣府規畫興建斗六客運轉運站，2023年底動工，原預計去年6月完工，但民眾發現工程僅做一半，去年停工至今，雲林縣交通工務局表示，施工廠商有財務問題，去年3月後未再進場施工，多次協調未果，將終止合約，並盡快重新發包，力拚明年農曆春節前完工。

斗六火車站後站周邊停車空間不足，通勤族機車無處可停，造成停車亂象，縣府向台鐵局租用空間，興建斗六客運轉運站，新建3層樓站體，1樓配置5席月台，2、3樓做為機車停車場，提供220格停車空間，工程總經費約9100萬元，2023年底動工，原預定去年6月完工，但至今尚未完工，也無工人進場施工，有民眾憂心轉運站恐成爛尾樓。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，承包廠商去年3月後未再進場施工，又發生財務問題，因多次協調重新進場施工未果，且廠商被執行假扣押，已於上月著手終止合約。

汪令堯表示，斗六客運轉運站目前施工進度僅53.29%，落後46.71%，將在完成合約終止後，盡快重新發包，因近年物價上漲，發包金額需重新估算，力拚明年農曆春節前完工，盼完工後有效改善後站機車違停、交通紊亂，提升市容整齊與美觀。