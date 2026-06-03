嘉義東石龍舟賽6月19日登場 42隊競逐、480秒煙火秀

嘉義縣第40屆端午龍舟競賽6月19日在東石漁人碼頭登場，今年吸引42支隊伍報名參賽，嘉義縣副縣長劉培東、東石鄉長林俊雄今天為龍舟開光點睛，揭開活動序幕，祈求賽事平安順利，6月20日邀請藝人蔡小虎演唱，晚上還有盛大海上高空煙火秀。

林俊雄說，端午節當天規畫表演節目、美食攤位及親子遊樂區，免費提供在地特色蚵仔粥供遊客品嘗；系列活動延續至6月20日，下午2時30分安排社區長輩舞蹈演出及多場藝文表演，並邀請藝人蔡小虎等歌手接力演唱，晚間8時施放長達480秒海上高空煙火秀。

先天宮主委吳森源說，龍舟點睛是端午龍舟賽重要儀式，經由主祭者以硃砂筆點上龍眼後，象徵「開眼」，賦予龍舟生命與靈氣，使其成為守護地方、庇佑平安的祥龍，今年吸引42支隊伍報名參賽，包括公開男子組6隊、公開男女混合組36隊，場面相當盛大。

劉培東表示，龍舟點睛後具有驅邪避煞、祈福納吉意涵，祈求參賽選手平安順利、賽事圓滿成功，透過各界共同參與，延續地方傳統文化，帶動東石觀光發展，歡迎端午連假至東石旅遊，欣賞龍舟競賽、品嘗在地美食及觀賞精彩表演，共同感受嘉義濱海地區的節慶魅力。

嘉義縣東石龍舟賽6月19日登場，東石先天宮今天舉行龍舟點睛儀式。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣東石龍舟賽即將登場，今年恰逢第40屆舉辦海上高空煙火秀，邀請藝人蔡小虎演唱。圖／東石鄉公所提供

嘉義縣東石龍舟賽6月19日登場，今天提早為龍舟點睛祈福。記者黃于凡／翻攝