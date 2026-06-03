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高齡駕駛人新制上路 台南115年底近9.5萬人應換照

中央社／ 台南3日電

高齡駕駛人換照新制5月31日上路，台南市今天開辦首場「70歲以上高齡駕駛人一站式換照服務」。市府統計，今年底前台南70歲以上應換照人數近9萬5000人。

台南市首場「70歲以上高齡駕駛人一站式換照服務」今天在北區大豐里活動中心開辦，透過體格檢查、安全講習及換照作業一次完成服務模式，提供高齡長者換照服務。

此外，台南市東區、中西區、龍崎區等11個行政區已規劃辦理第一梯次共15場宣導講習，預定年底前全市37區至少各辦理1場宣導及服務活動，讓高齡換照服務深入各行政區。

市府說明，70歲以上高齡駕駛人可依個人身心狀況評估後，自行選擇換發或繳回駕照。如選擇換發駕照，須完成相關體檢及安全教育程序，換發後駕照效期至75歲。

市府指出，若高齡駕駛人評估後選擇自願繳回駕照，可申辦敬老卡搭乘公共運輸工具，自次月起享有乘車金額50%回饋優惠，期限2年，每月最高回饋新台幣1500元，鼓勵長者善用公共運輸資源。

市府表示，將配合中央推動高齡換照政策，持續透過工程、教育及執法等強化交通安全工作，改善道路環境及交通秩序，降低交通事故風險。

駕照 台南

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