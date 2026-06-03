9.5萬長者年底前換照 台南祭一站式服務助高齡駕駛

高齡駕駛人換照新制上月31日起實施，台南市政府為協助70歲以上高齡長者辦理換發或繳回駕照，透過跨局處合作機制，與嘉義區監理所攜手提供一站式服務，交通局今說明，長者若自願繳回駕照取得敬老卡，搭乘公共運輸運具還可享有TPASS乘車回饋優惠。

交通局表示，根據預估資料統計，台南到今年底70歲以上換照長者人數多達9萬5千多人，為配合中央換照新制，辦理「70歲以上高齡駕駛人一站式換照服務」外，也將持續結合工程、教育與執法三大面向，透過數據分析與跨機關合作，推動各項交通安全改善措施。

交通局也說，70歲以上高齡駕駛人得依其身心評估後，自行選擇換發或繳回駕照，若自願繳回駕照，搭配敬老卡搭乘公共運輸，次月還享有乘車金額繳費回饋50%，上限1500元；換發駕照則需經醫師評估、安全教育等流程，駕照效期至75歲。

交通局提到，宣導說明會首場近期在北區大豐里活動中心辦理，已規畫在東區、中西區、龍崎區等11區辦理第一梯次宣導講習，共計15場次，以提供高齡換照更貼心的服務，預計年底前全市37區將至少各舉辦一場次宣導活動，深入各區宣導長者換照服務。