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台南河樂廣場辦公益曬書節、牛肉節 邀弱勢兒少共享閱讀與美食

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
由「熱血玩台南」、覓漫台南獨立書店及思味市集等共同主辦的「萬本曬書節」與「台灣牛肉節」，5日至8日在台南河樂廣場登場。圖／熱血玩台南提供
由「熱血玩台南」、覓漫台南獨立書店及思味市集等共同主辦的「萬本曬書節」與「台灣牛肉節」，5日至8日在台南河樂廣場登場。圖／熱血玩台南提供

由「熱血玩台南」、覓漫台南獨立書店及思味市集等共同主辦的「萬本曬書節」與「台灣牛肉節」，5日至8日在台南河樂廣場登場，活動結合閱讀推廣、美食市集與公益關懷，除推出逾萬本新書39折優惠，也邀請多個公益團體兒少參與，希望透過閱讀與陪伴，為孩子留下美好回憶。

主辦單位表示，5日至8日將率先舉辦「萬本曬書節」，現場展出超過萬本兒童繪本、青少年讀物及親子教養書籍，全面39折優惠；6日至7日則接續舉辦「台灣牛肉節」，集結近40家在地品牌與特色美食攤位，展現台南多元飲食文化，預計吸引大批民眾參與。

此外，也將邀請以恩關懷協會、黃絲帶關懷協會、勵馨基金會路得學舍及台南愛延續協會等6公益團體參與「公益童樂×閱讀導覽活動」，服務對象涵蓋單親、隔代教養、失親及弱勢家庭兒少，透過故事導讀、生命教育及互動體驗，引導孩子培養閱讀習慣，並安排自由選書及市集參訪行程。

主辦單位指出，今年特別結合公益團體設置義賣攤位，由孩子與志工共同參與販售烘焙點心、手作商品及特色食品，盼翻轉傳統受助角色，讓孩子透過實際參與累積自信與生活經驗；活動也結合香氛體驗與親子互動內容，期盼吸引更多民眾走進河樂廣場，以實際行動支持閱讀推廣與弱勢兒少陪伴計畫。

由「熱血玩台南」、覓漫台南獨立書店及思味市集等共同主辦的「萬本曬書節」與「台灣牛肉節」，5日起在台南河樂廣場登場，結合閱讀推廣、美食市集與公益關懷，盼透過閱讀與陪伴，為孩子留下美好回憶。圖／熱血玩台南提供
由「熱血玩台南」、覓漫台南獨立書店及思味市集等共同主辦的「萬本曬書節」與「台灣牛肉節」，5日起在台南河樂廣場登場，結合閱讀推廣、美食市集與公益關懷，盼透過閱讀與陪伴，為孩子留下美好回憶。圖／熱血玩台南提供

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