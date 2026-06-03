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肯定麻豆新樓醫院 呂廷復教育慈善基金會捐醫療專車

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
肯定麻豆新樓醫院長期醫療照護， 呂廷復教育慈善基金會今捐醫療專車及兩台「醫用隧道型血壓計」給院方。記者謝進盛／翻攝
肯定麻豆新樓醫院長期醫療照護， 呂廷復教育慈善基金會今捐醫療專車及兩台「醫用隧道型血壓計」給院方。記者謝進盛／翻攝

麻豆新樓醫院長期在地方扮演醫療守護獲肯定，呂廷復教育慈善基金會今上午捐贈1輛市價80多萬元醫療巡迴專車及兩台「醫用隧道型血壓計」給院方，希望提供患者更貼心的醫療照護。

已故的呂廷復是麻豆地方聞人，曾任麻豆代天府主委、麻豆鎮長、台南縣議員，家族後代打拼事業有成後，以其名義成立多項慈善基金回饋社會，今在麻豆新樓醫院舉行捐贈儀式，呂廷復教育慈善基金會創辦人呂聯宗及家人呂王敏華、呂永錕、呂紀憲等人出席。

院方指出，這次捐贈不僅是實體醫療專車及設備，更是對大台南偏鄉及麻豆鄉親最深切疼惜與關懷，對於年邁、行動不便或居住偏遠長輩來說，載滿醫護人員及醫材的專車，讓醫療零距離。

新樓醫院院長劉啓擧說，新樓在麻豆落腳逾30年，近年更與消防署及EMT救護團隊深度合作，全力將麻豆新樓定錨為「急重症醫院」。未來更計畫籌建「智慧型急重症醫療大樓」，導入AI科技與智慧醫療系統。

台南

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