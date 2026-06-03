面試服都買不起 勞動部補助助雲林青年重返職場

勞動部推動「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，協助經濟弱勢民眾提升求職競爭力。雲林一名28歲唐姓青年因家庭變故及身心障礙因素，長期從事臨時工維生，求職時總是穿著同一套老舊衣物，職場面試屢次受挫，經虎尾就業中心提供面試服裝補助及就業輔導後，順利錄取環保公司正職工作。

虎尾就業中心表示，唐姓青年領有輕度認知功能障礙證明，自幼父母雙亡，國中畢業後便獨自生活，長期靠打零工及建築粗工維持生計。由於收入不穩定，加上個性較為內向，在求職與職場適應上面臨不少困難。

虎尾就業中心就業服務員葉千華在輔導過程中發現，唐姓青年每次前來求職都穿著同一件泛白、磨損的舊外套，進一步了解後得知，他因經濟拮据，無力添購較正式的服裝，也因此影響面試表現與自信心。

為協助順利求職，虎尾就業中心透過求職面試整備服務計畫，陪同他選購面試服裝，希望提升其求職形象與信心，日前他已順利錄取群維環保公司環境清潔人員職缺，獲得穩定工作機會。

虎尾就業中心主任廖家偉表示，許多弱勢求職者面臨的問題不僅是缺乏工作機會，也包括經濟條件、求職準備及自信心不足等因素。勞動部因此推動求職面試整備服務計畫，針對有需求的失業求職者提供服裝、鞋襪、理髮及簡易清潔用品等補助，協助投入求職市場。

廖家偉指出，符合資格者每人每年可申請一次服裝儀容整備補助，最高2500元；另提供面試期間餐食及交通費補助，每次最高300元，每月最高1200元、每年最高3600元，希望降低求職負擔，提高就業成功率。

虎尾就業中心表示，將持續結合各項就業促進措施，協助弱勢民眾排除求職障礙、重返職場。相關資訊可洽虎尾就業中心（05）633-0422查詢。