勞動部南分署助勞工進修「綠領」實力 最高3年10萬元補助

因應全球2050淨零排放趨勢，企業對「綠領」人才需求殷切，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推動「產業人才投資方案」鼓勵勞工進修，提供在職勞工最高3年10萬元訓練費補助。

41歲王祥名為台南歸仁敏翔公司工安室專員，主要負責溫室氣體盤查及系統維護工作，因產業對碳管理與ESG議題日益重視，意識到自身相關知識不足，自2023年起陸續參加淨零碳排相關課程，並取得「iPAS淨零碳規劃管理師（初級）」證照，成功將職安專業延伸至淨零轉型領域，提升職場競爭力。

王祥名說，過去曾從事營造業與製造業職安相關工作，利用工作之餘攻讀職安研究所。隨著近年全球淨零碳排趨勢興起，企業逐漸重視碳管理與ESG議題，也意識到自身在碳盤查領域知識仍須補強，因此尋找進修資源。得知勞發署雲嘉南分署辦理的「產業人才投資方案」，自2023年起陸續參加7門淨零碳排及溫室氣體盤查相關課程，順利考取「iPAS淨零碳規劃管理師（初級）」證照。他也提到，課程除吸收新知，還能與不同產業學員交流、拓展視野。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，面對淨零碳排、AI應用及數位轉型等產業趨勢快速發展，勞動部持續透過「產業人才投資方案」協助在職勞工提升職能，培養第二專長與跨域能力。符合資格在職勞工，參訓每人每3年最高可享10萬元訓練費用補助。

南分署115年度產投方案「政策性產業課程」核定訓練職類包含工業製造、綠色能源、電腦資訊技術及管理等10大類共136班，提供2980訓練人次。課程包含「環境部淨零綠領人才培育課程班」、「氫能產業技術應用班」、「淨零碳規劃管理人員進階實務培訓班」、「AI智慧眼鏡應用與數位化精準磨製技術實務快修班」、「AI代理人開發與自動化流程整合實作班」、「智慧農業與無人機飛手訓練班」及「無人機遙控飛行及空拍技巧實務班」等。課程報名請上在職訓練網(https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/PlanTypeChange)，或洽雲嘉南分署06-6985945分機1526。