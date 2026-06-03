歷經波折 台南傳統藝術保存中心 地方盼加速

台南學甲區天仁工商約十一年前退場後，校地捐給市府，進一步規畫轉型「台南傳統藝術保存中心」，然而進度因風災、變更設計延宕，市府預計明年八月完成首期工程，地方民代、居民認為此處有望帶動大北門區，希望別讓人空等，也要求先展開委外招商。

台南市長黃偉哲說，自己上任後也持續關心此案，二○二○年起研議至今，歷經多次波折，市府會儘速推動後續工程與相關規畫。

天仁工商一九五八年由學甲在地實業家龔聯禎捐資創立，學生一度逾一千四百人，但不敵少子化，二○一五年起停招，董事會將約三點二公頃校地與校舍無償捐贈給南市府，市府及中央將投入約六點八億元，規畫改造為「台南傳統藝術保存中心」。

依市府規畫，原來教學大樓、實習工廠將轉型為傳統藝術的傳習與課程空間，綜合大樓則為展演及典藏空間，三連館做為辦公空間與圖書室，聯禎館改建成里民活動中心，其他部分區域將設置為全民運動中心；工程共分三期進行。

園區前年底展開第一期工程，不過命運多舛，去年丹納絲颱風肆虐更是雪上加霜；在地議員謝舒凡說，歷經三任文化局長，地方民眾「聽很久、等很久」，希望市府不要再讓地方空等。

當地明宜里長凃志宏說，去年丹娜絲颱風吹落園區椰子樹葉，造成建築屋頂毀損，早在颱風前就提醒應要處理這些椰子樹，但遭到阻擾，後續颱風肆虐造成更大災情，更影響工程進度；三慶里長郭壬貴建議，明年八月要完成首期工程，後續營運應要未雨綢繆才不會拖累開幕進度，透過委外營運、由專業人士經營，或許更有效率。

文化局長黃雅玲說明，第一期工程教學大樓整建已編列一億五百八十萬元，二○二四年十二月動工，目前工程進度約百分之卅五點三三，進度未如預期，主因施工期間辦理變更設計，加上丹娜絲颱風侵襲導致建物結構與屋頂受損，為確保安全，緊急追加結構補強工程。

後續第二、三期工程，文化局說，市府去年十月向文化部提案仍待中央核定，也將同步評估分年、分階段編列市預算執行可行性。