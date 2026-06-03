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台南曾文市政願景園區 受「鳥事」困擾

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南麻豆區台灣首府大學舊址轉型曾文市政願景園區，建物常見大批鳥屎，環境衛生引發關切。記者謝進盛／攝影
台南麻豆區台灣首府大學舊址轉型曾文市政願景園區，建物常見大批鳥屎，環境衛生引發關切。記者謝進盛／攝影

台南麻豆區台灣首府大學舊址前年轉型曾文市政願景園區，目前進駐人數不到三百人，反而大片建築吸引鴿子落腳，民眾發現，大批鳥屎掉在建物、地上，憂心引發環境衛生問題。南市府表示，基本原則是「人鳥共存」，會盡力解決。

曾文市政願景園區是全國首件大學退場後，由地方政府接管並活化轉型的指標性案例，目前定位為南市「第三市政中心」，園區七大棟建築，其中三棟由市府機關進駐，另四棟匡列中央單位使用，市府進駐單位包括環保局溪北辦公室、農業局動保處管制隊、都發局住宅補助服務、麻豆區社福中心、心理衛生中心、樂齡學習示範中心等，估計人數約三百人。

「鴿子比人多」，有民眾指出，園區環境幽靜，大片綠蔭蓊鬱，吸引大片鳥禽常駐，且在這七大棟建物可能因目前進駐人數有限，反吸引大批鴿子棲息，數以百計鴿子每天到了傍晚嬉戲逗留其中，成為另類「鴿舍」奇景。

一名市府員工說，比較擔心的是，常有大片鴿子等鳥屎掉落在地上，長期累積恐有環境衛生疑慮，雖然不樂見鴿子被驅趕，還是會被這「鳥事」困擾。

市府秘書處指出，當初進駐前就發現鴿子問題，也採取過相關措施，包括鳥類驅避劑、安裝鳥網、播放防鳥音頻、安裝老鷹風箏驅離等，但成效有限，也有請鴿類專家來看過，認為採補抓方式最有效，只是考量動物保育評估後未實行，後續會加強清潔因應，設法「人鳥共存」。

曾文 鴿子

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