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曾文市政願景園區淪「鴿舍」 台南市府苦思「人鳥共存」

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南曾文市政願景園區屋頂不時可見大批鴿子駐足，民眾打趣說快變成「鴿舍」了。記者謝進盛／攝影
台南曾文市政願景園區屋頂不時可見大批鴿子駐足，民眾打趣說快變成「鴿舍」了。記者謝進盛／攝影

原台灣首府大學校區前年轉型曾文市政願景園區，目前進駐人數不到300人，大片建築吸引鴿子落腳，呈現「鴿子比人多」窘況。更讓外界憂心大批掉落的鳥屎，恐引發環境衛生問題。南市府表示，基本原則是「人鳥共存」，會盡力來解決。

位於麻豆區的曾文市政願景園區，前身是台灣首府大學校區，也是全國首件大學退場後，由地方政府接管並活化轉型的指標性案例，目前定位為南市的「第三市政中心」。園區7大棟建築，其中3棟由市府機關進駐，另4棟匡列中央單位使用，市府進駐單位包括環保局溪北辦公室、農業局動保處管制隊、都發局住宅補助服務、麻豆區社福中心、心理衛生中心、樂齡學習示範中心等，估計人數約300人。

「鴿子比人多！」有民眾指出，園區環境幽靜，大片綠蔭蓊鬱，吸引大片鳥禽常駐，且在這七大棟建物可能因目前進駐人數有限，反吸引大批鴿子棲息，數以百計鴿子每天到了傍晚嬉戲逗留其中，成為另類「鴿舍」奇景。

有不願意曝光的市府員工說，比較擔心的是，常有大片鴿子等鳥屎掉落在地上，長期累積恐有環境衛生疑慮，雖然不樂見鴿子被驅趕，但還是會被這「鳥事」困擾。

市府秘書處說，當初前進駐後就有發現上述問題，也已採取過相關措施；包括鳥類趨避劑、安裝鳥網、播放防鳥音頻、安裝老鷹風箏驅離等，市府也坦言，成效有限，也有請鴿類專家來看過，認為採補抓方式最有效，但考量動物保育評估後未實行，後續會加強清潔因應，設法「人鳥共存」。

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>曾文市政願景園區建物不時可見大批鴿子駐足，民眾打趣說快變成「鴿舍」了。記者謝進盛／攝影
台南曾文市政願景園區建物不時可見大批鴿子駐足，民眾打趣說快變成「鴿舍」了。記者謝進盛／攝影

大片鴿屎引發環境衛生疑慮，市府員工傷神。記者謝進盛／攝影
大片鴿屎引發環境衛生疑慮，市府員工傷神。記者謝進盛／攝影

市府安裝鳥網防堵，不過效果仍有限，設法「人鳥共存發放」。記者謝進盛／攝影
市府安裝鳥網防堵，不過效果仍有限，設法「人鳥共存發放」。記者謝進盛／攝影

台南 曾文 鴿子

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