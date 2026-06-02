影／阿勃勒與稻浪交織 走讀台南後壁黃金盛宴

時序進入6月，走在農村恬靜風光濃厚的台南市後壁區，常可見隨風搖曳稻浪，還不時可見黃色阿勃勒綻放，後壁區公所更推薦遊客把握初夏限定，來趟愜意的後壁之旅。

後壁區公所也推薦一條結合自然景觀、農村風情與歷史人文的私房單車路線，遊客從新營出發，沿著糖鐵自行車道騎乘至後壁菁寮老街，路線以新營天鵝湖風景區為起點，終點為充滿懷舊氛圍的菁寮老街，單程約6公里。沿途地勢平坦、騎乘舒適，兩側盡是開闊的田園景致與純樸鄉村風光，無論單騎或闔家都適合徜徉其中。

區長李至彬說，最吸睛的景點，就是石安後壁牧場旁綿延約500公尺阿勃勒花道；正值阿勃勒盛開期，一串串金黃色花穗如風鈴般垂掛枝頭，形成夢幻的黃金隧道。恰逢一期稻作結穗成熟，車道兩旁金黃稻浪隨風搖曳，與盛放的阿勃勒花海相互輝映，讓人忍不住駐足欣賞，近日也吸引眾多單車騎士及攝影愛好者前來朝聖打卡。

李至彬表示，阿勃勒花期與一期稻作成熟景觀皆屬季節限定，花況與稻浪景致可能因梅雨季節的降雨及強風影響而縮短觀賞時間，呼籲民眾把握未來兩週最佳觀賞期，及早規劃行程，以免錯過一年一度黃金盛宴。

李至彬也推薦，遊客抵達終點菁寮老街後，還可順遊熱門戲劇「俗女養成記」拍攝場景，探訪擁有百年歷史的金德興中藥舖，並品嘗充滿農村特色的割稻飯，深入感受無米樂故鄉的人文魅力與濃厚人情味。

漫步在台南後壁田間，可見黃色阿勃勒與稻浪交織景致。記者謝進盛／翻攝